هفتم اسفند روز قدرت نمایی ملت ایران در مقابل بدخواهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات لرستان آیت الله سید احمد میرعمادی در حاشیه حضور در ستاد انتخابات لرستان در جمع خبرنگاران به حضور حداکثری مردم لرستان در انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: خدا را شاکریم بار دیگر مردم ولایتمدار و وفادار به انقلاب و نظام حماسه ای دیگر خلق کردند که چشم جهانیان خیره شد.

وی افزود: از امروز صبح و با شروع انتخابات شاهد حضور مردم در صف های طولانی شعب رای گیری بودیم که این حضور نشان می دهد مردم با بصیرت و هوشیاری تمام در انتخابات شرکت کرده و تمام ترفندهای دشمن را به یاس و ناامیدی تبدیل می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد حضور هوشمندانه و آگاهانه مردم در انتخابات را نشان از استقامت و وفاداری آن ها به نظام دانست و تصریح کرد: پیام حضور مردم در این انتخابات استقامت، وفاداری، دلبستگی به نظام و دلبستگی برای پیشرفت کشور است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه مردم مطمئن هستند رای آن ها در سرنوشت کشور تاثیرگذار است، عنوان کرد: مهمترین انگیزه ای که مردم را وادار می کند که در سرنوشت خود حساس باشند تلاش دشمنان از جمله آمریکا و انگلیس برای دخالت در سرنوشت مردم بوده که مردم ما همیشه عکس خواسته دشمنان عمل می کنند.

وی روز هفت اسفند را روز تثبیت دو مرکز مهم تصمیم گیری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دانست و بیان داشت: امروز روز آزمون بزرگ مردم بود که مردم با موفقیت این آزمون را پشت سر گذاشتند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: امروز روز صلابت، عزت و قدرت نمایی مردم ایران در مقابل بدخواهان بود همچنین امروز روز اعتبار بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی بود.

آیت الله میرعمادی از همه عوامل اجرایی، بازرسان و ناظرین انتخابات در لرستان تشکر کرد و گفت: امروز شاهد بودیم آرمان های امام راحل و شهدای گرانقدر محقق شد و نمایشی از همدلی و همزبانی ملت به رخ دنیا کشیده شد.