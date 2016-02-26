تاکنون نزدیک ۲۲۰ هزار رای در ارومیه اخذ شده است

حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم در پای صندوق های رای پرشور بوده است، اظهار داشت: با توجه به لقب گرفتن ارومیه به عنوان رنگین کمان ادیان و مذاهب و اقوام، اتحاد مثال زدنی مثل همیشه در این شهرستان برای اثبات حقانیت نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

وی افزود: خوشبختانه در این انتخابات تاکنون جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال بیشترین سهم را در بین رای دهندگان داشتند و این امر نشان می دهد که شور و نشاط خاصی در بین مردم حاکم است.

وی با بیان اینکه تاکنون مشکل خاصی در شعب اخذ رای وجود نداشته است گفت: باید از تمامی کاندیداها و هوادارانشان تشکر کرد که با رقابتی خوب پا به عرصه گذاشتند و با کمترین تخلف در مدت زمان تبلیغات مواجه شدیم.

حسن خانی نقش جوانان در انتخابات در حال برگزاری را پررنگ عنوان کرد و گفت: با توجه به هجوم مردم به سمت شعب اخذ رای پیش بینی می کنیم مشارکت مردم به بیش از ۶۰ درصد برسد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری سالم انتخابات در محیطی امن بار دیگر امنیت اجتماعی ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشیده است.