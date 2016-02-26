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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۲

فرماندار ارومیه:

تاکنون نزدیک ۲۲۰ هزار رای در ارومیه اخذ شده است

تاکنون نزدیک ۲۲۰ هزار رای در ارومیه اخذ شده است

ارومیه - فرماندار ارومیه از اخذ نزدیک به ۲۲۰ هزار رای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از مردم ارومیه خبر داد.

حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم در پای صندوق های رای پرشور بوده است، اظهار داشت: با توجه به لقب گرفتن ارومیه به عنوان رنگین کمان ادیان و مذاهب و اقوام، اتحاد مثال زدنی مثل همیشه در این شهرستان برای اثبات حقانیت نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

وی افزود: خوشبختانه در این انتخابات تاکنون جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال بیشترین سهم را در بین رای دهندگان داشتند و این امر نشان می دهد که شور و نشاط خاصی در بین مردم حاکم است.

وی با بیان اینکه تاکنون مشکل خاصی در شعب اخذ رای وجود نداشته است گفت: باید از تمامی کاندیداها و هوادارانشان تشکر کرد که با رقابتی خوب پا به عرصه گذاشتند و با کمترین تخلف در مدت زمان تبلیغات مواجه شدیم.

حسن خانی نقش جوانان در انتخابات در حال برگزاری را پررنگ عنوان کرد و گفت: با توجه به هجوم مردم به سمت شعب اخذ رای پیش بینی می کنیم مشارکت مردم به بیش از ۶۰ درصد برسد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری سالم انتخابات در محیطی امن بار دیگر امنیت اجتماعی ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشیده است.

کد مطلب 3566706

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