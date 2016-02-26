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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۶

رئیس ستاد انتخابات استان البرز خبر داد:

تمدید زمان برگزاری انتخابات در البرز تا ساعت ۲۰

تمدید زمان برگزاری انتخابات در البرز تا ساعت ۲۰

کرج - رئیس ستاد انتخابات استان البرز گفت: زمان برگزاری انتخابات در استان البرز تا ساعت ۲۰ امشب تمدید شد.

حجت الله ملاصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: به دلیل استقبال مردم پای صندوق های رای مدت زمان برگزاری انتخابات از ساعت ۱۸ به ۲۰ تمدید شد.

ملاصالحی در ادامه تاکید کرد: مجریان انتخابات تا ساعت ۲۰ امشب در خدمت مردم استان البرز برای اخذ رای گیری خواهند بود.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز مجموع شعب اخذ رأی استان را یک هزار و ۱۳۷ شعبه علام کرد و گفت: از این تعداد ۸۵۲ شعبه ثابت و سیار حوزه انتخابیه شهرستان کرج، اشتهارد و آسارا و ۲۸۵ شعبه اخذ رأی سیار و ثابت حوزه انتخابیه شهرستان ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد است.

وی در پایان تعداد واجدین شرایط رای دادن برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان البرز را یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۱۳۱ نفر است.

کد مطلب 3566707

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