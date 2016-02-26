مردم پیروزی خود را براستکبارجهانی با حضور در انتخابات اعلام کردند

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک روز برگزاری انتخابات به ملت ایران، اظهار داشت: مردم پیروزی خود را براستکبارجهانی با حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان اعلام کردند.

وی ادامه داد: طی بررسی های انجام شده حضور مردم در پای صندوق های رای در نه شهرستان استان چهارمحال و بختیاری پر شور و حداکثری بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: مردم با حضور حماسی و پر شور و شوق در انتخابات در برابر مستکبرین، آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروزی خود را اعلام می کنند.

انتخابات در روستاهای سخت گذر استان چهارمحال و بختیاری نیز به خوبی در حال برگزاری است

قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد: مردم ایران وحدت و هم بستگی دارند و حضور پر شور در انتخابات بیان کننده وحدت مردم ایران به جهانیان است.

وی اظهار داشت: انتخابات در روستاهای سخت گذر و برفی استان چهارمحال و بختیاری نیز به خوبی در حال برگزاری است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: تمهیدات لازم برای برپایی شعب انتخاباتی در روستاهای سخت گذر از مدت ها قبل در این روستاها اندیشیده شده است و هم اکنون طی گزارش های رسیده انتخابات با حضور حداکثری در شعب انتخاباتی این روستاها در حال برگزاری است.