  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۲۰

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مردم پیروزی خود را براستکبارجهانی با حضور در انتخابات اعلام کردند

مردم پیروزی خود را براستکبارجهانی با حضور در انتخابات اعلام کردند

شهرکرد - استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مردم پیروزی خود را براستکبارجهانی با حضور حداکثری در انتخابات اعلام کردند.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک روز برگزاری انتخابات به ملت ایران، اظهار داشت: مردم پیروزی خود را براستکبارجهانی با حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان اعلام کردند.

وی ادامه داد: طی بررسی های انجام شده حضور مردم در پای صندوق های رای در نه شهرستان استان چهارمحال و بختیاری پر شور و حداکثری بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: مردم با حضور حماسی و پر شور و شوق در انتخابات در برابر مستکبرین، آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروزی خود را اعلام می کنند.

انتخابات در روستاهای سخت گذر استان چهارمحال و بختیاری نیز به خوبی در حال برگزاری است

قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد: مردم ایران وحدت و هم بستگی دارند و حضور پر شور در انتخابات بیان کننده وحدت مردم ایران به جهانیان است.

وی اظهار داشت: انتخابات در روستاهای سخت گذر و برفی استان چهارمحال و بختیاری نیز به خوبی در حال برگزاری است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: تمهیدات لازم برای برپایی شعب انتخاباتی در روستاهای سخت گذر از مدت ها قبل در این روستاها اندیشیده شده است و هم اکنون طی گزارش های رسیده انتخابات با حضور حداکثری در شعب انتخاباتی این روستاها در حال برگزاری است.

کد مطلب 3566709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها