به گزارش خبرنگار مهر، شعبات اخذ رای که ساعات شلوغی را از زمان آغاز رای گیری تاکنون پشت سر گذاشته اند، از بعد از ظهر امروز و طبق روال انتخابات گذشته به شدت با ازدحام مردمی مواجه شده است.

هم اکنون بسیاری از شعبات که از ساعاتی مانده به پایان رای گیری رفته رفته شلوغ شده بود، به اوج ازدحام رسیده و صف های طولانی در مقابل شعب اخذ رای در مناطق مرکزی و حاشیه ای ایجاد شده است.

همین ازدحام باعث شد که دقایقی قبل ستاد انتخابات استان اردبیل با صدور اطلاعیه ای زمان انتخابات را به مدت دو ساعت تمدید کند تا شهروندانی که هنوز موفق به ثبت آرا خود نشده اند، آرا خود به صندوق ها بریزند.

در حال حاضر بررسی میدانی خبرنگاران مهر نشان می دهد که در مقابل مساجد امام علی (ع) که مختص بانوان است، مسجد قدس، مساجد محلات سلمان آباد و میراشرف، مدرسه رشیدیه در محله پیرمادر و ... موجی از جمعیت حضور داشته و در صف های بهم فشرده منتظر ورود به داخل شعب هستند.

این ازدحام و حضور سبز مردمی خبر از ثبت رکورد جدیدی از مشارکت در انتخابات می دهد، این چیزی است که دشمنان ایران اسلامی از آن بیم داشته و خواهان آن نیستند.

مردم اردبیل که از نخستین ساعت آغاز رای گیری در پای صندوقهای رای حاضر شده و حماسه خود را به معرض نمایش گذاشته بودند، امشب می خواهند با تمدید متمادی رکورد حضور در انتخابات مجلس را بشکنند.

مردم حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین در دور اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت ۷۰ درصدی خود رکورد شکنی کردند و شواهد نشان می دهد به میزان این مشارکت افزوده شود.

پیر و جوان و زنان به همراه کودکان خود با در دست گرفتن شناسنامه های خود شکوه دیگری را در فضای شهر اردبیل و سایر شعبات اخذ رای ایجاد کرده اند هر کس به طریقی سعی دارد با انداختن یک رای در صندق به این حماسه بپیوندد.

حضور زنان و رای اولی ها همچون دور اول انتخابات بیشتر به چشم می خورد و با نزدیک شدن به زمان پایانی انتخابات به تعداد آنها افزوده می شود.

۳۱۳ شعبه اخذ رای، آرای مردم مرکز استان را در این روز جمع آوری می کنند.

از سایر شهرستان های استان اردبیل نیز گزارش شده که تعداد رای دهندگان در پای صندوقهای رای در ساعت های میانی روز رفته رفته افزوده شده و هم اکنون صف ها طولانی در شعبات شکل گرفته است.