۱.۱ میلیون مازنی پای صندوق رای حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار دقایقی قبل در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان با اشاره به مشارکت ۵۰ درصدی مردم تا ساعت ۱۸ عصر گفت: گزارش‌هایی که در سطح استان داریم نشان از حضور خوب مردم در پای صندوق‌های رأی دارد و فکر می‌کنیم انشاء الله با حضور مردم در پای صندوق رأی یک‌بار دیگر بتوانیم حماسه سال‌های قبل را تکرار کنیم.

وی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: دریکی دونقطه درزمینهٔ خریدوفروش رأی گزارش‌شده بود که با آن برخورد شد و دریکی از شهرستان‌ها نیز طرفداران کاندیداها برخوردی داشته که با دخالت عوامل انتظامی این موضوع برطرف شد.

فلاح جلودار با اشاره به اینکه همه تمهیدات برای برپایی انتخابات سالم و قانونمند در استان مهیا شده است گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر وجود مشکل با داوطلبان گزارش نشده است و این نشان می‌دهد که همه موضوعات مربوط به قانون‌مداری رعایت شده است.

استاندار مازندران به داوطلبان توصیه کرد که پس از اعلام نتایج به قانون تمکین کنند زیرا انتخابات در فضای آرام، بی‌طرفی کامل و قانونی و شفاف برگزارشده است.

وی تصریح کرد: اگر گزارش و شکایتی از تخلفات ارسال شود طبق قانون بررسی می‌شود و داوطلبان و مردم مطمئن باشند برای حفظ نظم و آرامش در استان تمام توان خود را بکار خواهیم بست.

احمد مظفری مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران نیز با اشاره به اینکه ۳۰۰ خبرنگار اقدام به پوشش خبری و تصویری انتخابات استان کرده اند گفت: فضای رسانه ای به مشارکت مردم در پای صندوق های رای کمک کرده اند.

سه هزار و ۴۵ صندوق رای در انتخابات آرای بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر را در استان جمع آوری می کنند.