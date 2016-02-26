رئیس جمهور سوئیس وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، «یوهان اشنایدر آمان» رییس جمهور کنفدراسیون سوئیس به دعوت رسمی حجت الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان، روز جمعه در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی، اقتصادی و علمی وارد تهران شد.

رییس جمهور سوئیس در بدو ورود به فرودگاه مهر آباد تهران مورد استقبال محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه‌، منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، قضایی و فرهنگی میان تهران و برن، از جمله اهداف سفر سه روزه رییس جمهور سوئیس به جمهوری اسلامی ایران است.

در این سفر علاوه بر مذاکره روسای جمهور و هیأت‌های دو طرف؛ موافقتنامه‌هایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی میان دو کشور امضا می شود.

همچنبن رییس جمهور سوئیس قرار است در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران سخنرانی کند.