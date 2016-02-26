تخلفی در اجرا و سلامت انتخابات گلستان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر عبدالقدیر کریمی، در جمع خبرنگاران با بیان این که تاکنون مشکل خاص و یا مسئله ای خلاف قوانین و مقررات در انتخابات در استان گزارش نشده است، اظهار کرد: یکی از اهداف تشکیل هیئت های بازرسی برابر ماده ۲۵ قانون انتخابات، صیانت از آراء مردم است.

کریمی بیان کرد: در راستای تحقق این هدف بزرگ در حوزه وظایف و تکالیف قانونی از مجموعه ارزشمند و توانمندترین نیروهای استان در قالب بازرسین استفاده کرده ایم.

وی گفت: بازرسین مستقر بر سر صندوق های اخذ رأی، سربازرسین که کار هماهنگی را انجام می دهند و بازرسین ویژه ای که به ۱۴ شهرستان استان اعزام شده اند، در راستای صیانت از آراء مردم و این تکلیف قانونی است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان خاطرنشان کرد: بازرسان ویژه در تمامی حوزه ها، فرآیند اخذ رأی را بررسی و فرآیند کلی انتخابات را رصد کرده و گزارش آن را به هیئت نظارت استانی اعلام می کنند.

وی هم چنین اعلام کرد: ظرفیتی جدید برای شهرستان ها ایجاده شده و شماره پیامک هایی را برای ۱۴ شهرستان اعلام کردیم که اگر احیاناً مردم یا نامزدها به موارد یا مصادیقی از تخلف را مشاهده کردند به این سامانه ها ارسال کنند.