لرستانی ها همچنان فعال در مشارکت/هفتم اسفند روز مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات لرستان هوشنگ بازوند در حاشیه حضور در ستاد انتخابات لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه روز هفتم اسفند روز مردم بود، اظهار داشت: امروز شاهد حضور باارزش مردم در انتخابات بودیم.

وی افزود: هفتم اسفند روز عید ملی و روز اقتدار نظام و اتحاد ملی است لذا این روز برای مردم حلاوت و شیرینی خاصی داشته که حلاوت این عید همان رای مردم است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مردم مطمئن باشند عوامل برگزار کننده انتخابات در لرستان از آراء آن ها صیانت و نگهداری می کنند، بیان داشت: صیانت از آراء مردم به معنی صیانت از اعتماد مردم به نظام است.

بازوند با بیان اینکه امروز شاهد یک همایش ملی در تمام استان ها بودیم، اضافه کرد: با توجه به مشارکت حداکثری مردم لرستان در انتخابات شاهد خواهیم بود که لرستان حتما رتبه خوبی در بحث مشارکت و حضور حداکثری کسب خواهد کرد.

وی یادآور شد: مردم لرستان همچنان در انتخابات حضور فعالی دارند.