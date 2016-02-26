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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۴۵

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات گیلان:

شمارش آرا در گیلان به صورت دستی انجام می شود

شمارش آرا در گیلان به صورت دستی انجام می شود

رشت- رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات گیلان با اشاره به برگزاری نیمه مکانیزه انتخابات در استان گفت: شمارش آرا در گیلان به صورت دستی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد توکلی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۹۸ درصد شعبه های اخذ رأی در گیلان به صورت آنلاین فعالیت می کنند اظهار کرد: ثبت نام کاندیداها، اخذ مدارک وانجام استعلام از مراجع قانونی و در نهایت تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها در فرآیند انتخابات امسال به صورت کاملا مکانیزه انجام شد.

وی افزود: از چهار مرحله برگزاری اتخابات، تنها مرحله شمارش آرا به صورت دستی انجام خواهد شد اما صورت جلسه نهایی شعب که شامل نتایج آرای ماخوذه هر شعبه و تجمیع اطلاعات است به صورت الکترونیکی انجام می شود.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات گیلان خاطر نشان کرد: تا ساعت ۱۸، تعداد دو هزار و ۴۵۸ شعبه به شبکه آنلاین متصل بوده اند و بقیه شعبه ها اغلب سیار و عموماً در مناطق کوهستانی و سخت گذر استقرار دارند.

توکلی همچنین گفت: رای گیری و احراز هویت و اصالت فرد رای دهنده در محل شعب اخذ رای نیز به صورت مکانیزه انجام می شود و در این مرحله امکان تشخیص رای تکراری احتمالی و یا شناسنامه غیر معتبر وجود دارد.

کد مطلب 3566724

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