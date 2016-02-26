شهرستان طرقبه شاندیز با کمبود تعرفه رای مواجه شد

به گزارش خبرنگار مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی دبیر ستاد انتخابات استان اظهار کرد: شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز که از مناطق ییلاقی است با توجه به وضعیت مطلوب هوا و حجم قابل توجهی از مسافران و گردشگران به همین سبب با کمبود تعرفه مواجه شده و فرمانداری این شهرستان تقاضای تعرفه کرده است.

سید مسعود محولاتی افزود: تعرفه مورد نیاز در حال حاضر تامین و در اختیار این حوزه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با دیگر نقاط کشور صبح جمعه در سه هزار و ۵۰۸ شعبه اخذ رای در استان خراسان رضوی آغاز شد.

برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۲ حوزه اصلی و ۷۱ حوزه فرعی و برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز یک حوزه اصلی و ۷۰ حوزه فرعی در این استان تعیین شده است.