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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۱

گزارش روزنامه لبنانی «الاخبار» از انتخابات ایران

گزارش روزنامه لبنانی «الاخبار» از انتخابات ایران

یک رسانه عرب زبان ضمن انتشار گزارشی از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران، نوشت: آیت الله خامنه ای مردم ایران را به مشارکت گسترده در این انتخابات فراخوانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «الاخبار» چاپ لبنان با انتشار گزارشی در خصوص مشارکت مردمی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نوشت: رأی دهندگان از صبح امروز پای صندوق های رأی حاضر شدند.

این روزنامه لبنانی در ادامه گزارش خود آورده است: در این انتخابات حدود ۵۵ میلیون ایرانی می توانند با مشارکت خود، ۲۹۰ نماینده مجلس را انتخاب کنند. این در حالی است که ۸۸ نفر نیز کرسی های مجلس خبرگان را به دست خواهند آورد؛ حسن روحانی از جمله کسانی است که برای راهیابی به مجلس خبرگان وارد گود رقابت شده است.

الاخبار همچنین تصریح کرده است: حسن روحانی برای تثبیت جایگاه خود در ایران حساب ویژه ای روی پیروزی اصلاح طلبان و معتدلین باز کرده است.

این پایگاه همچنین ضمن پوشش بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به نقل از ایشان نوشت: مشارکت مردمی گسترده در انتخابات، دشمنان را ناامید خواهد کرد.

الاخبار به نقل از حسن روحانی نیز نوشت: تمامی مردم ایران به آرای اکثریت رأی دهندگان احترام خواهند گذاشت.

این پایگاه لبنانی به نقل از محمد جواد ظریف نیز نوشت: هرچه قدر که مشارکت مردمی در انتخابات بالا باشد، جامعه جهانی به اقتدار ایران اسلامی بیش از پیش پی خواهد برد.

کد مطلب 3566734

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