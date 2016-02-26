اسماعیل عسکریزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر درخصوص حضور مردم تا به این لحظه در انتخابات اظهار داشت: طبق گزارشهایی که از شعب اخذ رأی رسیده، حضور مردم خوب بوده و حتی از همان ساعت 8 که انتخابات شروع شد، در بعضی شعب اخذ رأی، صفهای طویلی بهوجود آمده است.
وی در پاسخ به این سوال که« تا به این لحظه تخلفی هم گزارش شده یا خیر»، گفت: تخلفاتی که باعث شود در روند انتخابات مشکل بهوجود آورد، نداشتهایم. البته چیزهای معمولی اتفاق میافتد که آنهم طبیعی است و در هر انتخاباتی وجود دارد.
رییس شورای نگهبان لارستان در پایان درباره زمان اعلام نتایج انتخابات گفت: شعب اخذ رأی که کارشان به اتمام و شمارش آراء به انجام رسید از نیمهشب به بعد تقریباً نتیجه مشخص میشود و در ادامه اعلام خواهد شد.
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