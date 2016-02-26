خبرگزاری مهر، گروه استان ها ـ نیره شفیعی پور: امروز دارالعباده یزد به واقع در همه شعب از شعبه های سیار روستایی گرفته تا شعبه های شاخص شهری، تماشاگر حماسه ای بود که مردم این دیار، فارغ از سن و سال، منطقه و محله، دین و مذهب خلق کردند.

مردم یزد امروز حتی ساعتی قبل از آغاز رسمی انتخابات در شعب اخذ رای حضور یافتند و صفوف به هم فشرده خود را تشکیل دادند که این صفوف در شعب شاخص استان از جمله مسجد حظیره بی نظیر بود.

مسئولان در صفوف فشرده مردم در شعب اخذ رای

در این صفها حتی استاندار، دادستان استان یزد، معاونان استاندار و برخی دیگر از مسئولان در صف مردم ایستادند تا آرا خود را به صندوق بیاندازند.

امروز به جز شعب ثابت و سیار متعددی که در سطح شهر و استان پراکنده اند، شعبه های اقلیت های زرتشتی و شعبه های ویژه زنان بیش از دیگر شعب خبرساز شده اند.

زنان یزدی که امروز برای آنها در مناطق پرتراکم سطح شهر ۷۷ شعبه اختصاصی در نظر گرفته شده است، حضوری بی نظیر و باشکوه را به نمایش گذاشتند و از دختران جوان با پوشش های امروزی تا زنان سالمند چادر رنگی به سر، در این شعب حضور یافته اند.

اقلیت های زرتشتی به میدان آمده اند

اقلیت های زرتشتی نیز برای انتخاب نماینده خود به میدان آمده اند و حضور گسترده آنها با لباس ها و پوشش های ویژه، توجه به عکاسان را به خود جلب کرده و اغلب عکاسان رسانه های استان در یکی از این شعب به عکاسی پرداخته اند.

عضو هیئت نظارت زرتشتیان استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در استان یزد بین ۶ تا ۸ هزار زرتشتی زندگی می کنند که در ایام خاص از جمله برگزاری انتخابات مجلس، آمار آنها در یزد بیشتر می شود.

بیش از ۴ هزار زرتشتی واجد شرایط رای در استان یزد

افلاطون یزدانی عنوان کرد: بیش از ۴ هزار زرتشتی در استان یزد واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند که امروز عده زیادی از آنها در شعب اخذ رای حضور یافته اند.

وی بیان کرد: زرتشتیان معمولا در انتخابات حضور گسترده ای دارند و میزان مشارکت آنها گاهی بیش از ۹۵ درصد است زیرا آنها نیز برای سرنوشت خود و کشورشان ارزش قائل هستند و متعقدند عشق به کشور دین و مذهب نمی شناسد.

۷ شعبه آرا اقلیت های زرتشتی را در ۴ شهرستان جمع آوری می کنند

یزدانی افزود: در استان یزد هفت شعبه برای اقلیت های زرتشتی در نظر گرفته شده که در چهار شعبه در یزد و در شهرستان های تفت، میبد و اردکان هر کدام یک شعبه دایر است.

اما شهرستانهای مختلف امروز آماری متفاوت از یکدیگر از لحاظ شعب اخذ رای و افراد واجد شرایط رای دادن دارند.

اردکان ۶۲ شعبه، ابرکوه ۶۴ شعبه، اشکذر ۳ شعبه، بافق ۳۵ شعبه، بهاباد ۲۳ شعبه، تفت ۶۴ شعبه، خاتم ۳۶ شعبه، مهریز ۵۳ شعبه، میبد ۷۳ و یزد ۲۷۶ شعبه ثابت و سیار دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: در مجموع در استان یزد ۷۱۹ شعبه اخذ رای دایر است و بیش از ۶۶۵ هزار نفر از مردم این استان واجد شرایط رای دادن و شرکت در انتخابات هستند.

از ۱۰ شهرستان استان یزد ۴ نماینده راهی مجلس می شوند

محمدعلی طالبی عنوان کرد: مردم چهار حوزه انتخابیه استان یزد باید از ۱۰ شهرستان استان، چهار نماینده انتخاب کرده و راهی مجلس کنند به این نحو که از اردکان یک نماینده، از یزد و اشکذر یک نماینده، از تفت و میبد یک نماینده و از ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز نیز یک نماینده.

وی افزود: در حال حاضر در این حوزه های انتخابیه ۵۵ کاندیدا در چهار حوزه انتخابیه در معرض انتخاب مردم قرار گرفته اند که از اردکان چهار کاندیدا، از تفت و میبد ۱۲ کاندیدا، از مهریز و بافق و بهاباد و ابرکوه و خاتم ۱۵ کاندیدا و از یزد و اشکذر ۲۴ نفر همچنان در این رقابت انتخاباتی حضور دارند.

طالبی ادامه داد: مجلس خبرگان رهبری نیز دو کاندیدا در استان یزد دارد که یکی از آنها انتخاب و راهی مجلس خواهد شد.

در مجموع میزان مشارکت مردم استان یزد در پای صندوق های رای بسیار خوب بوده تا جایی که مسئولان این حضور را بی نظیر و حماسی خوانده و برخی آنها را ۱۰ درصد از میانگین ۹ دوره گذشته تا این لحظه بیشتر اعلام کرده اند.