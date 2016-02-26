امکان مبارزه بیولوژیکی با موش را در تهران نداریم

رضا قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در بسیاری از کشورها مبارزه با ازدیاد موش به شیوه بیولوژیک است، گفت: مبارزه بیولوژیکی ممکن است در کشورهای خارجی جواب دهد چون فضای شهرهای اروپایی، بافت روستایی خود را نیز حفظ کرده؛ به همین دلیل جغد، راکون و گربه در آنجا به صورت طبیعی زندگی میکنند.
وی افزود: ما در فضای شهری با این آلودگی محیطزیستی، امکان مبارزه بیولوژیکی را نداریم و اتخاذ این روش به هیچ عنوان اثربخش نیست. شاید بتوان چنین روشهایی را در شمال کشور آن هم به صورت نمادین اجرایی کرد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر درباره گربههای کلانشهر تهران گفت: گربهها طالب موشهای خانگی هستند، گربه با این «رت» های نروژی کاری ندارند و خیلی جاها با هم همزیستی دارند.
وی افزود: این رتها نروژی هستند و سوغات فرنگ. آنها در دهه ۳۰ در انبار کشتیها و بارهایی که وارد تهران میشد، پایشان به این کلانشهر باز شده و در حال حاضر ما میزبان آنها هستیم. گربهها نمیتوانند کاری با آنها نداشته باشند.
قدیمی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه گفته میشود به این دلیل که میزان سمهای موجود در طعمه موشها استاندارد نبوده، آنها مقاومتر شدهاند، گفت: این تحلیل پایه و اساس علمی ندارد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر افزود: موشها هم ترسو و هم باهوش هستند. اگر متوجه شوند که موشی بر اثر خوردن طعمه مسموم، مُرده است دیگر آن طعمه را نمیخورند. لذا ما همیشه شکل و طعم طعمهها را عوض میکنیم.
وی در خاتمه گفت: لاشه موشها هر روز جمعآوری میشود و اکیپی که صبح برای موشها طعمهگذاری میکند، غروب لاشهها را جمعآوری میکند.
