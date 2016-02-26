نشردهندگان خبر جعلی منتسب به سپاه مازندران در حال شناسایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی شامگاه جمعه در نشست با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان بابیان اینکه در فضای مجازی امکان پخش برخی شایعات به نام اشخاص یا ارگان‌های مشخص وجود دارد که خدشه به کاندیداها یا ارگان خاصی وارد می‌شود گفت: دیروز یک خبر جعلی در فضای مجازی منتسب به سپاه منتشر و در آن عنوان‌شده بود سپاه نسبت به کاندیدای خاصی مسئله دارد که این مسئله توسط سپاه رد و تکذیب شده و این موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است تا افراد متخلف دستگیر و شناسایی شوند.

سردار بابایی بابیان اینکه فصل الخطاب انتخابات قانون است گفت: هرگونه تجمع غیرمجاز و برپایی کارناوال به ضرر مردم و داوطلب مدنظر خواهد بود و داوطلبان و طرفداران درنتیجه انتخابات هیجان به خرج ندهند زیرا باید بدانیم انتخابات یک تکلیف است و نباید نگاه بده بستانی داشته باشیم.

سردار بابایی بابیان اینکه عوامل متعددی سبب ماندگاری انقلاب‌ها می‌شود گفت: نگاهی به انقلاب‌ها نشان می‌دهد که پس از مدتی یا منحرف یا متزلزل می‌شود اما انقلاب ایران نه در اصول از مسیر منحرف شد ونه درحرکتی که هدف‌گذاری کرده است.

وی با اشاره به اینکه اندیشه‌های انقلاب اسلامی ایران از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است گفت: امروزه بخشی از غرب آسیا و خاورمیانه تحت تأثیر اندیشه‌های انقلاب اسلامی قرارگرفته است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره حضور مردم درصحنه‌ها گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی حضور مردم در عرصه‌های مختلف و پای صندوق‌های رأی سبب تعیین سرنوشت شده است.

سردار بابایی یادآور شد: اگر مردم در عرصه‌ها حضور نداشتند مسلماً انقلاب دچار انحراف و متوقف می‌شد و اکنون شاهد آن هستیم که شور و حال مردم نسبت به انقلاب هیچ تغییری نکرده است بلکه به اذعان برخی ژرف اندیشان حضور پرشکوه مردم در عرصه‌ها بیشتر شده است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران به دومین عامل ماندگاری انقلاب اشاره کرد و گفت: درست انتخاب کردن سبب شده تا مملکت به‌خوبی اداره شود.

وی حضور مردم را در انتخابات فراگیر برشمرد و گفت: این امر سبب خوشحالی دلسوزان به‌ویژه مقام معظم رهبری می‌شود.

فرمانده سپاه کربلای مازندران تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات را از وظایف برشمرد و گفت: همچنین سپاه درزمینهٔ روشنگری و توجه دادن مردم به نظرات حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری در انتخاب اصلح تأکید کرده است.

فرمانده سپاه مازندران از به‌کارگیری بیش از چهار هزار و ۷۰۰ نفر نیروی پایور و بسیجی در حفاظت از صندوق‌های رأی خبر داد و مسئله تأمین امنیت انتخابات را از دیگر وظایف سپاه برشمرد و گفت: در روز انتخابات بنا به مصوبه شورای امنیت، نیروی انتظامی برای حفاظت از صندوق‌های رأی می‌تواند از سپاه کمک گیرد و تلاش می‌شود تا رأی مردم دستخوش برخی از ناهنجاری‌های سازمان‌یافته نشود و تاکنون نیز با برخی موارد و تخلفات انتخاباتی در استان برخورد شد.