به گزارش خبرنگار مهر، درحالی‌که به دلیل شرایط جوی ارتفاعات کوه سبلان هنوز پوشیده از برف است، تمهیدات لازم فراهم شد تا ساکنان روستاهای صعب‌العبور ارتفاعات دومین کوه بلند کشور بتوانند در انتخابات مشارکت داشته باشند.

از ساعات اولیه اخذ رأی صندوق‌های رأی به ارتفاعات کوه سبلان و روستاهای آن ارسال شده و روند رأی‌گیری به گفته مسئولان همچنان ادامه دارد.

فرماندار مشگین شهر با بیان اینکه ایجاد امکانات لازم برای شرکت در انتخابات وظیفه دولت است، تصریح کرد: در این راستا در حوزه انتخابیه مشگین شهر به دلیل روستایی و عشایری بودن بافت آن تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

ابراهیم امامی متذکر شد: سه هزار نفر مسئول برگزاری انتخابات هستند و ۱۶۰ شعبه اخذ رأی در این حوزه انتخابیه دایر است؛ درعین‌حال صندوق‌هایی به مناطق صعب‌العبور ارجاع شده است.

وی هدف از اجرای این مهم را ممانعت از بازماندن حتی یک نفر واجد شرایط رأی از شرکت در انتخابات دانست و تأکید کرد: در هر کجایی که شهروند واجد شرایط داشته باشیم صندوق رأی مهیا شده است.