۷۰ درصد مردم گالیکش تا کنون در انتخابات مشارکت کرده اند

حسن خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز حدود ۲۹ هزار تعرفه مصرف شده است.

وی حضور و مشارکت مردم در انتخابات را عالی خواند و گفت: تا این ساعت مشارکت ۷۰ درصدی را از سوی مردم شاهد بودیم و امیدواریم با تمدید مهلت رای گیری این مقدار افزایش یابد.

خسروی افزود: تعداد واجدین شرایط در شهرستان گالیکش حدود ۴۱ هزار نفر بوده و با بازدیدی که از شعبه های رای به عمل آمد و حضور پرشور مردم در صف ها تمدید ساعت رای گیری را پیش بینی می کردیم.

فرماندار گالیکش تصریح کرد: کل شعبه‌های در نظر گرفته شده برای شهرستان گالیکش ۷۵شعبه است که ۵۵ شعبه آن مربوط به بخش مرکزی و ۲۰ شعبه آن مربوط به بخش لووه است.