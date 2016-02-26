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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۴۰

فرماندار گالیکش:

۷۰ درصد مردم گالیکش تا کنون در انتخابات مشارکت کرده اند

۷۰ درصد مردم گالیکش تا کنون در انتخابات مشارکت کرده اند

گالیکش – فرماندار گالیکش از مشارکت ۷۰ در صدی مردم این شهرستان در پای صندوق های رای و تا این لحظه خبر داد.

حسن خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز حدود ۲۹ هزار تعرفه مصرف شده است.

وی حضور و مشارکت مردم در انتخابات را عالی خواند و گفت: تا این ساعت مشارکت ۷۰ درصدی را از سوی مردم شاهد بودیم و امیدواریم با تمدید مهلت رای گیری این مقدار افزایش یابد.

خسروی افزود: تعداد واجدین شرایط در شهرستان گالیکش حدود ۴۱ هزار نفر بوده  و با بازدیدی که از شعبه های رای به عمل آمد و حضور پرشور مردم در صف ها تمدید ساعت رای گیری را پیش بینی می کردیم.

فرماندار گالیکش تصریح کرد: کل شعبه‌های در نظر گرفته شده برای شهرستان گالیکش ۷۵شعبه است که ۵۵ شعبه آن مربوط به بخش مرکزی و ۲۰ شعبه آن مربوط به بخش لووه است.

کد مطلب 3566743

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