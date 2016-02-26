انتخابات نماد پیوند ملت و نظام است/مجلس نهم مجلسی یکپارچه بود

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی، حجت الاسلام علی اکبر ترابی فرد شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در مشهد اظهار کرد: این انتخابات علاوه بر اینکه نماد پیوند ملت و نظام است نماد اخلاق، امنیت، همدلی و قانون مداری ملت بزرگ ایران نیز هست و این مجلس زمینه افزایش اقتدار نظام و ارتقاء کارآیی نهاد قانونگذاری را فراهم آورد.

وی بیان کرد: باید قوای سه گانه با تعامل به یک نقشه راه قابل قبول برسند و با یک حرکت اجماعی برای برون رفت از مشکلات کشور حرکت کنند.

وی تاکید کرد: مجلس خبرگان با توجه به بصیرت و عمق فهم سیاسی ملت ما در دوره پنجم نیز شاهد شکل گیری مجلس مقتدر و دارای بالاترین سطح التزام به اصول و مبانی قطعی اسلام و آرمان ها و اندیشه های الهام بخش امام راحل و رهنمودها و سیاست های تبیین شده از سوی رهبر خواهد بود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری مجلس نهم شورای اسلامی را مجلسی مناسب ارزیابی کردند تصریح کرد: موضوع کلیدی دوره نهم مجلس شورای اسلامی موضوع هسته ای بو دکه از منافع ملی با اقتدار دفاع شد.

وی ادامه داد: این مجلس مجلسی یکپارچه بود که به صورت متحد در برابر زیاده خواهی غرب و شورای امنیت ایستاد و ضرورت اهمیت به فناوری هسته ای در آن گفته شد و درمسایل منطقه ای عراق، سوریه، فلسطین، یمن، حضور امریکا در منطقه و در ضرورت افزایش اقتدار مقاومت اسلامی و تحکیم ارکان اسلامی مواضع روشن داشت.

وی خاطرنشان کرد: مجلس به نگاه راهبری رهبر معظم انقلاب در نظام سلطه و زیاده خواهی استکبار باور داشته و خواهد داشت و این امر نکته مهم و کلیدی است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل برای شرکت در انتخابات در مشهد حضور یافته است، گفت:‌ جمعه را فرصتی مناسب برای عرض ادب و ساحت مقدس حضرت رضا(ع) دانستم.

وی با اشاره به شاخصه های یک نماینده موفق ابراز کرد:‌ تعبد قلبی و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی که تعیین کننده مسیر حرکت و بیان کننده نظام نقش افرینی در ارتقاء کارآیی نهاد قانونگذاری است باید اولین شاخصه نماینده های مجلس شورای اسلامی باشد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد ادامه داد: نمایندگان باید فهم صحیح چالش هایی را که فراروی نظام و داشتن تحلیل درست از محیط داخل و محیط خارج کشور است را تحلیل و دریافت دقیق تر و نزدیک تر به واقع داشته باشند و در این خصوص نقش تعیین کننده ای در افزایش سطح تاثیرگذاری داشته باشند.

وی ویژگی سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برخورداری از ظرفیت لازم برای فهم نقشه راه و تبدیل نقاط ضعف به قوت و فرصت ها به تهدیدها دانست و خاطرنشان کرد: این ویژگی در مسئولان نظام خصوصا نمایندگان مردم در مجلس در ریل گذاری صحیح برای حرکت دستگاه اجرایی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد:‌ ویژگی چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در داشتن روح تعامل و همکاری با نیروهای انقلاب جریان های سیاسی وفادار به نظام برای افزایش سطح کارایی قانونگذاری کشور است.

وی با اشاره به اینکه ما برای برون رفت از تنگناها نیازمند اجماع سازی و رسیدن به تصمیمات مشترک هستیم، اظهار کرد: امروز یکی از مسایل کلیدی کشور مشکلات فراروی اقتصاد ملی است و برای خلق اقتصاد بزرگ و تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند به یک اجماع میان دولتمردان و تصمیم سازان کشور هستیم.

وی ادامه داد: ویژگی دیگر نگاه ملی و توجه به اسناد بالادستی نظام چشم انداز ۲۰ ساله سیاست های کلی ابلاغی رهبر برای حرکت به جلو نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه های بخشی افراد را از حرکت در جهت مصالح ملی دور می کند، گفت: لذا شایسته است نمایندگان از یک نگاه ملی برخوردار بوده و مطالبات مردم در حوزه انتخابیه و در مسایل بخشی را در چارچوب توجه به مسایل ملی پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: اگر مسایل و منافع ملی مورد توجه قرار نگیرد نمی توانیم به مسایل و نیازهای حوزه های انتخابیه آنگونه که انتظار ملت است دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه مجلس هفتم، هشتم و نهم نمادی از تعامل دولت و مجلس بود، خاطرنشان کرد: چون در این مجالس حضور داشتم این مجالس را از ظرفیت بالایی برای تعامل با سایر قوا دیدم.

حجت الاسلام ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: هویت مجالس در این دوره ها معطوف به افزایش سطح تعامل با دستگاه اجرایی برای پاسخ به نیازهای ملی بوده و این نگاه هم با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت این هماهنگی و همدلی مجالس التزام داشتند.