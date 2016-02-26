تخلف حاد انتخاباتی در کرمان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باژیان عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دو هزار و ۴۵۵ بازرس، سربازرس و بازرس ویژه بر برگزاری انتخابات نظارت دارند، گفت: شعار ما در این خصوص «هر فرد یک بازرس» است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه دریافت شکایات تخلفات انتخاباتی گفت: کد این سامانه در محل شعبه های اخذ رای در معرض دید مردم قرار گرفته و افراد می توانند شکایات خود را از این طریق به گوش مسئولان برسانند.

باژیان تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در شعب اخذ رای می توانند با ارسال پیامک به سامانه گفته شده مراتب را اعلام کنند و همکاران ما در گروه های مختلف این تخلفات را رصد می کنند.

دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان کرمان گفت: تخلفات ابتدا در سطح شهرستان ها رسیدگی می شود و در صورت نیاز به استان و وزرات کشور ارجاع داده خواهند شد.

وی گفت: بیتشرین تخلفاتی که تاکنون گزارش شده در خصوص نوشتن تعرفه های اخذ رای از سوی افرادی که حق نوشتن آرا برای دیگران را ندارد بوده است که با ارسال نامه های رسمی تذکرات لازم به آنها داده شده است.

باژیان عنوان کرد: تاکنون هیچ تخلف خاص و حادی در استان کرمان گزارش نشده و تنها چند مورد تخلف جزئی داشته ایم که رسیدگی شده است.