احتمال تمدید انتخابات در آذربایجان غربی/انگشتان آبی خارچشم دشمنان

خبرگزاری مهر- گروه استانها: با اتمام مهلت قانونی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روند برگزاری انتخابات تمدید شد اما با توجه به صفوف طولانی مردمی احتمال تمدید دوم در استان پیش بینی می شود.

همزمان با سراسر کشور کار رای گیری در ۹ حوزه انتخابیه استان ادامه دارد و هر لحظه به ساعات اوج حضور مردمی و خلق حماسه ای دیگر از حضور آگاه ملت همیشه در صحنه استان و ارومیه افزوده می شود.

در بین شرکت کنندگان شور و نشاط جوانان رای اولی که برای نخستین بار در پای صندوق های رای حاضر شده اند چشمگیر است آمده اند تا بگویند نسل جوان نیز همپای نسل های گذشته برای دفاع از آرمانهای والای نظام و ولایت فقیه آماده اند.

مرد و زن، پیر و جوان آمده اند تا با انگشتان اشاره رنگی خار چشم دشمنان نظام باشند تا ثابت کنند مثل همیشه پای آرمانهای والای نظام مانده اند.

حسین علیزاده که به دلیل کند بودن روند اخذ رای هنوز موفق به دادن رای نشده است به خبرنگار مهر گفت: من در انتخابات شرکت می‌کنم چون انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، نظامی برخاسته از ملت است و حضور در انتخابات تعهد ملت ایران در قبال این نظام است.

وی ادامه داد: من به نماینده ای رأی خواهم داد که برای جوانان آذربایجان غربی بتواند کاری انجام دهد، نماینده ای که به فکر اشتغال جوانان و ازدواج آن‌ها و تسهیل شرایط باشد نه اینکه حتی قادر به سخنرانی در مجلس برای رفع مشکلات استان نباشد.

زهرا یوسفی که به همراه کودک خردسالش در پای صندوق رای حاضر شده به خبرنگار مهر گفت: هر چند امروز با مشکلات زیادی مواجه شده ام اما این مشکلات مانع حضور در پای صندوق رای نشده است.

وی اضافه کرد: دشمنان امروز چشم به حضور مردم در پای صندوق های رای دوخته اند و حضور یکپارچه مردم مشت محکمی بر استکبار جهانی است.

عشق به رهبری باعث حضور در انتخابات شده است

یک پیرمرد که به سختی در صف اخذ رای ایستاده است نیز به خبرنگار مهر گفت: به عشق رهبرم همیشه در انتخابات شرکت کرده ام و امروز نیز آمده ام تا بگویم تاجان در بدن دارم رهبرم را تنها نخواهم گذاشت.

در این میان افشین یک نوجوانی که نشان می داد برای اولین بار در پای صندوق رای حاضر شده با ابراز خوشحالی از تمدید انتخابات به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه روند اخذ رای کند بوده و ساعت ها در صف منتظر مانده ایم تمدید مهلت قانونی رای این امکان را می دهد ما نیز موفق به دادن رای باشیم.

چشم که می چرخانی موجی از مردمی را می بینی که به عشق نظام و رهبر آمده اند تا با خلق حماسه با شکوه به دنیا ثابت کنند اقتدار ایران اسلامی خارچشمی بر چشمان دشمنان و استکبار جهانی است.

عزیزی دیگر نوجوان رای اولی است که به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم در کشوری زندگی می کنم که برای من امکان حضور در انتخابات در کمال آزادی و امنیت فراهم است و برای دادن رای لحظه شماری می کنم.

این دانش آموز رای اولی گفت: هدف از حضور در انتخابات بیان همدلی و وحدت است و عدم حضور در این عرصه فرصت را برای بدگویی بیگانگان فراهم می کند.

وی بر این باور است که نامزدهای انتخاباتی اگر پیروز شوند باید بیشترین تلاش را داشته باشند تا آینده ای خوب و مطلوب برای نسل آتی رقم بزنند.

انتخاب می کنم که در آینده پشیمان نشوم

آرزو محمدی دیگر دانش آموز رای اولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شناخت کافی و عمیق نیز می تواند نقش تاثیرگذاری در انتخاب فرد اصلح داشته باشد در این راستا انتخاب می کنم با آگاهی تا در آینده پشیمان نشوم

وی ادامه داد: مشارکت در انتخابات بیانگر آزادی در کشور است و کشورهای خارجی نیز در می یایند که مردم این نظام را قبول دارند و از آن حمایت می کنند.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به همراه پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز هفتم اسفند همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

از آذربایجان غربی ۱۲ نفر راهی مجلس شورای اسلامی خواهند شد که سهم ارومیه سه نماینده، میاندوآب، شاهین دژ، تکاب دو نماینده و سهم هر کدام از حوزه های انتخابیه هفت گانه ماکو، شوط، پلدشت، چالدران ـ خوی، چایپاره ـ سلماس ـ نقده، اشنویه ـ مهاباد ـ بوکان و پیرانشر، سردشت یک نماینده است.

۳۰ هزار نفر در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی مشارکت می کنند.

برای برگزاری این دو انتخابات در هفتم اسفندماه در استان آذربایجان غربی یک هزار و ۹۹۰ صندوق رای به صورت ثابت و سیار برای اخذ آرای مردم پیش بینی شده است.

جمعیت استان بر اساس آخرین آمار سه میلیون و ۲۳۳ هزار نفر و تعداد واجدان شرایط رای دادن در آذربایجان غربی نیز دو میلیون و ۲۹۹ هزار نفر اعلام شده است.