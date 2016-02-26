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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۹

دبیر ستاد انتخابات گلستان:

تاکنون دوم سوم تعرفه های انتخابات گلستان مصرف شده است

تاکنون دوم سوم تعرفه های انتخابات گلستان مصرف شده است

گرگان - دبیر ستاد انتخابات گلستان گفت: بر اساس آمار دریافتی از شعبه های اخذ رای، تاکنون حدود دوم سوم تعرفه های فرستاده شده مورد استفاده قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاغذلو عصر جمعه، در گفتگو با خبرنگاران در ستاد انتخابات استان گلستان اظهار کرد: به دلیل پیش بینی های انجام شده و فرستادن ۱۵ درصد تعرفه بیشتر از افراد واجد شرایط به حوزه های انتخابیه، شعبه های اخذ رای مشکل کمبود تعرفه در ساعات باقیمانده تا زمان اخذ رای را ندارند.

وی بیان کرد: در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیش از ۷۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند که پیش بینی می شود آمار مشارکت کننده های دوره اخیر در مقایسه با انتخابات دوره گذشته مجلس شورای اسلامی افزایش یابد.

دبیر ستاد انتخابات گلستان بدون اعلام تعداد تعرفه های مورد استفاده قرار گرفته در گلستان افزود: مطابق آن چه که شعبه های اخذ رای اعلام کرده اند، بیشترین تعرفه های انتخابات در شهرستان گرگان مورد استفاده قرار گرفته است.

براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، استان گلستان یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۵۳۶ نفر واجد شرایط رای دارد. برای جمع آوری آرای مردم استان در انتخابات هفتم اسفند سال جاری یک هزار و ۳۳۲ شعبه اخذ رای در قالب شش حوزه انتخابیه اصلی پیش بینی شده است و افزون بر ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر عوامل اجرائی انتخابات هستند که با احتساب اعضای هیات نظارت و عوامل حفاظتی حدود ۲۶ هزار نفر می شوند.

کد مطلب 3566753

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