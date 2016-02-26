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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۱۶

يك ميلیون و ۴۳۶ هزار نفر از استان اصفهان در انتخابات مشاركت كردند

يك ميلیون و ۴۳۶ هزار نفر از استان اصفهان در انتخابات مشاركت كردند

اصفهان –رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمار تا كنون یك میلیون و ۴۳۶ هزار نفر در استان اصفهان در انتخابات مشاركت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا ضیایی در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به اینكه تاكنون انتخابات در نهایت آرامش در استان برگزار شده است، اظهار داشت: همه دو هزار و ۴۷۸ شعبه در سراسر استان اصفهان فعال است.

وی با بیان اینكه برگزاری انتخابات تا ساعت ۲۰ امشب تمدید شده است، ابزار داشت: تاكنون حدود یك سوم از مردم استان اصفهان در انتخابات حضور یافتند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان  تعداد مشاركت كنندگان در انتخابات استان اصفهان را یك میلیون و ۴۳۶ هزار نفر اعلام كرد و ادامه داد: در حوزه های انتخابیه شهرستان اصفهان ۵۱۱ هزار و ۵۰ ، كاشان و آران و بیدگل ۱۲۹ هزار و ۱۰۰، خمینی شهر با ۸۱ هزار نفر ،شهرضا و دهاقان ۶۲ هزار و ۲۰۰ نفر ، نجف آباد ۱۰۷ هزار و ۲۰۰ نفر  و شاهین شهر و میمه ۹۳ هزار و ۷۰ نفر مشاركت داشته اند.

کد مطلب 3566754

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