اخذ آرا در تمام نقاط شهری، روستائی و عشایری استان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر جمعه در ستاد برگزاری انتخابات در جمع خبرنگاران افزود: در مناطق سخت گذر استان نیز تعرفه ها و صندوقهای سیار اخذ رای با بالگرد توزیع شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه آرای همه مردم در امنیت کامل اخذ می شود، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات، مردم درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را به صورت کامل و خوانا قید کنند.

محمدی افزود: مردم باید مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام، نام خانوادگی، کد و یا شهرت ایشان می باشد، به صورت کامل و خوانا قید کنند.

وی با بیان اینکه در شناسنامه های موجود، صفحه چهارم یا آخر، اختصاص به انتخابات دارد، گفت: همانگونه که مسئولین محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی آگاهی دارند، باید مهر انتخابات در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات زده شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تاکید کرد: چنانچه صفحه مزبور کاملاً پرشده باشد، مهر انتخابات در قسمت مناسبی از صفحه مخصوص مهرهای اضطراری ضرب شود.