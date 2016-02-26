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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۰۶

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه وبویراحمد:

اخذ آرا در تمام نقاط شهری، روستائی و عشایری استان ادامه دارد

اخذ آرا در تمام نقاط شهری، روستائی و عشایری استان ادامه دارد

یاسوج - رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه وبویراحمد گفت: کار اخذ آرا در تمام نقاط شهری، روستائی و عشایری استان در امنیت کامل در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر جمعه در ستاد برگزاری انتخابات در جمع خبرنگاران افزود: در مناطق سخت گذر استان نیز تعرفه ها و صندوقهای سیار اخذ رای با بالگرد توزیع  شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه آرای همه مردم در امنیت کامل اخذ می شود، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات، مردم درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را به صورت کامل و خوانا قید کنند.

محمدی افزود: مردم باید مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام، نام خانوادگی، کد و یا شهرت ایشان می باشد، به صورت کامل و خوانا قید کنند.

وی با بیان اینکه در شناسنامه های موجود، صفحه چهارم یا آخر، اختصاص به انتخابات دارد، گفت: همانگونه که مسئولین محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی آگاهی دارند، باید مهر انتخابات در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات زده شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تاکید کرد: چنانچه صفحه مزبور کاملاً پرشده باشد، مهر انتخابات در قسمت مناسبی از صفحه مخصوص مهرهای اضطراری ضرب شود.

کد مطلب 3566755

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