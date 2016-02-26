یک میلیون تعرفه رای در آذربایجان غربی مصرف شد/احتمال تمدید مجدد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه میزان تعرفه های مصرف شده در مجلس خبرگان رهبری هنوز مشخص نیست افزود: حضور حماسی مردم استان در پای صندوق های رای با وجود تمدید انتخابات هنوز ادامه دارد.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای و دو تعرفه ای بودن این انتخابات باعث تمدید زمان اخذ رای شد و احتمال تمدید مجدد این زمان وجود دارد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به احتمال مجدد انتخابات در استان گفت: در گفتگوی اخیری که با شخص وزیر محترم کشور داشتم به ایشان نیز گفتم که نیازمند تمدید مجدد زمان اخذ رای هستیم و احتمالا این اتفاق برای بار دوم هم بیفتد.

سعادت در پاسخ به این سوال که میزان مشارکت مردمی را تا چه اندازه پیش بینی می کنید اظهارداشت: اگر زمان اخذ رای برای بار دوم تمدید شود پیش بینی می کنیم نرخ مشارکت بیش از ۶۰ درصدی را در انتخابات شاهد باشیم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی باعث کندی زمان رای گیری شده است خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از برخی مناطق شهری و حاشیه شهر اورمیه و روستاهای اطراف داشتیم استقبال کم نظیر مردم درحوزه های اخذ رای بویژه در مناطق کردنشین استان را ملاحظه کردیم.

وی از مصرف بیش از یک میلیون تعرفه اخذ رای مجلس شورای اسلامی در سراسر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این تعرفه ها با توجه به رشد فزاینده مراجعات مردم به ستادهای رای گیری بیشتر نیز بشود.

سعادت در خصوص تخلفات انتخاباتی در این دوره نیز گفت: تاکنون تخلف جدی گزارش نشده و انتخابات در امنیت کامل و با آرامش در حال برگزاری است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به همراه پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز هفتم اسفند همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

از آذربایجان غربی ۱۲ نفر راهی مجلس شورای اسلامی خواهند شد که سهم ارومیه سه نماینده، میاندوآب، شاهین دژ، تکاب دو نماینده و سهم هر کدام از حوزه های انتخابیه هفت گانه ماکو، شوط، پلدشت، چالدران ـ خوی، چایپاره ـ سلماس ـ نقده، اشنویه ـ مهاباد ـ بوکان و پیرانشر، سردشت یک نماینده است.

۳۰ هزار نفر در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی مشارکت می کنند.

برای برگزاری این دو انتخابات در هفتم اسفندماه در استان آذربایجان غربی یک هزار و ۹۹۰ صندوق رای به صورت ثابت و سیار برای اخذ آرای مردم پیش بینی شده است.

جمعیت استان بر اساس آخرین آمار سه میلیون و ۲۳۳ هزار نفر و تعداد واجدان شرایط رای دادن در آذربایجان غربی نیز دو میلیون و ۲۹۹ هزار نفر اعلام شده است.