روشنگری رهبری راه را بر دشمنان نظام بست

حجت الاسلام سید علی مروج در حاشیه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز روز افتخار، عزت و تکمیل دین مردم بود، زیرا معتقدیم که رأی به نمایندگان، رأی به تایید ولایت، اسلام و اهداف، آرمان ها و اصول امام راحل(ره) است.

امام جمعه اندیشه افزود: امروز روز تجدید عهد با پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) بود و خوشبختانه از دقایق ابتدایی آغاز رأی گیری مشارکت بسیار بالا بود و با وجود اینکه از دقایق آغازین رأی گیری تصمیم گرفتیم، رای خود را به صندوق بیندازیم اما قریب به یک ساعت در صف انتظار بودیم.

وی افزود:با رهبری هوشمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری، انگلیسی ها و غربی ها نتوانسته اند تفرقه افکنی کنند و این حضور ضامن انقلاب و تقویت هرچه بیشتر امنیت خواهد بود.

حجت الاسلام مروج گفت:رهبر معظم انقلاب با روشنگری دلیرانه و شجاعانه خود در خصوص لیست های انگلیس و نفوذ، هشدارهای لازم را دادند.

امام جمعه اندیشه گفت: برای مردم لیست انقلابی و لیست انگلیسی محرز شده و با پیروی از ارزش های انقلابی با حضور خود راه را بر دشمنان انقلاب، نظام و کشور بستند.

مروج گفت:از نمایندگان انتظار می رود اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی با بهره مندی از ظرفیت ها و سرمایه های درونی را در صدر اولویت گذاری های مجلس قرار دهند.

امام جمعه اندیشه گفت: امیدواریم در این دوره با نظارت و قانونگذاری صحیح، منافع ملی و کشور همچون گذشته تامین شود و مسیر رو به پیشرفت کشور با سرعت و شتاب فزاینده استمرار یابد.

وی در خصوص مجلس خبرگان رهبری نیز یادآور شد: مجلس مذکور نیز همانطور که در انتخاب رهبری دشمن ستیز، آشنا به اصول و آرمان های امام راحل(ره) و انقلابی و فقیه موفق عمل کرد، امیدواریم در سلامتی و سایه مستدام رهبری، در آینده نیز با توفیقات بسیار به مسیر انقلابی خود ادامه دهد.