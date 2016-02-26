به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، محمدناصر نیکبخت عصر جمعه از برخی حوزه انتخابیه شهرستان همدان بازدید کرد.

نیکبخت در حاشیه بازدید خود از برخی شعب اخذ همدان در سخنانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به بازدیدی که از سطح چند حوزه انتخابیه استان داشتیم روند برگزاری انتخابات مطلوب بوده است، گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است.

محمد ناصر نیک بخت اظهار داشت:مردم با علاقه فراوان در صف رای گیری ایستاده اند و مردم هر جا باید تصمیم بگیرند خوب تصمیم می گیرند.

استاندار همدان انتخابات را شفاف و سالم دانست و گفت: استقبال خوبی از سوی مردم صورت گرفته و رای گیری در استان همدان دو ساعت تمدید شده است.

نیک بخت افزود: البته مردم نباید منتظر تمدید باشند و باید هرچه زودتر برای رای دهی حضور پیدا کنند.

وی در مورد احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم گفت: بعید نیست انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه استان همدان به دور دوم برسد.