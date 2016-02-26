پرونده خاص تخلف انتخاباتی به دادگستری ارجاع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل‌محمدی عصر جمعه در جمع خبرنگاران، افزود: از صبح امروز(جمعه) مردم نقاط مختلف استان زنجان حضور باشکوهی در پای صندوق های رای داشتند و توانستند حماسه ای باشکوه از حضور خلق کردند.

وی ادامه داد: ملت ایران همواره با درک مناسب از زمان توانسته اند بهترین عملکرد را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: مردم استان زنجان با درک موقعیت و دریافت پیام مقام معظم رهبری، تا به این لحظه حضور گسترده‌ای در عرصه انتخابات داشتند.

گل محمدی افزود: خوشبختانه به یمن حضور مردم قانون‌مند و معتقد در استان زنجان، چه در این دوره و چه در دوره‌های گذشته، فضای امن انتخاباتی در سطح استان زنجان حاکم بوده و پرونده خاصی در این‌ خصوص به دادگستری ارجاع نشده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: حضور باشکوه مردم پیام‌های فراوانی دارد که اصلی‌ترین آن آگاه شدن دشمنان نظام به این امر است که مردم به آینده خود و کشورشان علاقه دارند و می‌خواهند آن را حفظ کنند.

گلمحمدی با بیان اینکه دشمن همواره در مسیر اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سنگ اندازی کرده است افزود: خوشبختانه مردم با درک موقعیت و دریافت پیام مقام معظم رهبری، تا به این لحظه حضور گسترده‌ای در عرصه انتخابات داشتند.