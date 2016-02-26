هیچ مورد امنیتی در کردستان گزارش نشد/جمع آوری آراءدر مرزهای استان

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با با بیان اینکه صندوق های اخذ رای در تمامی روستاهای مرزی استان کردستان توزیع شده است، افزود: خوشبختانه تمامی مردم ساکن در روستاهای مرزی استان کردستان در انتخابات امور مشارکت داشتند.

دبیر کمیته امنیت ستاد انتخابات استان کردستان گفت: خوشبختانه میزان همکاری نهادها و دستگاه های دولتی و نظامی و انتظامی در امر برگزاری انتخابات مناسب بود و به همین دلیل امنیت کاملی نیز در استان وجود داشت.

وی به جمع آوری آراء مردم در روستاهای مرزی استان کردستان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با توجه به وجود امنیت کامل در استان کردستان حتی از دو فروند بالگردی هم که پیش بینی شده بود استفاده نشد.

شفیعی افزود: در این دوره از انتخابات در ۲۹۰ روستا با ۸۰ هزار جمعیت در شهرستانهای مختلف آراء مردم جمع آوری شد و مشارکت مردم نیز در این دوره حداکثری بود.

وی از مشارکت و حضور مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان تقدیر کرد و گفت: بدون شک این حضور مردم در انتخابات امروز هفتم اسفند ماه بار دیگر ثابت کرد که مردم همواره پشتیبان نظام اسلامی هستند و این مهم نشان دهنده امنیت پایدار در کردستان است.

بر اساس ستاد انتخابات استان کردستان زمان برگزاری انتخابات همزمان با سراسر کشور تا ساعت ۲۰ تمدید شد و هم اکنون اخذ رای در سراسر استان ادامه دارد.

