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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هیچ مورد امنیتی در کردستان گزارش نشد/جمع آوری آراءدر مرزهای استان

هیچ مورد امنیتی در کردستان گزارش نشد/جمع آوری آراءدر مرزهای استان

سنندج - مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان گفت: خوشبختانه از صبح امروز تاکنون هیچ مورد امنیتی در مورد انتخابات در کردستان گزارش نشده است.

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با با بیان اینکه صندوق های اخذ رای در تمامی روستاهای مرزی استان کردستان توزیع شده است، افزود: خوشبختانه تمامی مردم ساکن در روستاهای مرزی استان کردستان در انتخابات امور مشارکت داشتند.

دبیر کمیته امنیت ستاد انتخابات استان کردستان گفت: خوشبختانه میزان همکاری نهادها و دستگاه های دولتی و نظامی و انتظامی در امر برگزاری انتخابات مناسب بود و به همین دلیل امنیت کاملی نیز در استان وجود داشت.

وی به جمع آوری آراء مردم در روستاهای مرزی استان کردستان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با توجه به وجود امنیت کامل در استان کردستان حتی از دو فروند بالگردی هم که پیش بینی شده بود استفاده نشد.

شفیعی افزود: در این دوره از انتخابات در ۲۹۰ روستا با ۸۰ هزار جمعیت در شهرستانهای مختلف آراء مردم جمع آوری شد و مشارکت مردم نیز در این دوره حداکثری بود.

وی از مشارکت و حضور مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان تقدیر کرد و گفت: بدون شک این حضور مردم در انتخابات امروز هفتم اسفند ماه بار دیگر ثابت کرد که مردم همواره پشتیبان نظام اسلامی هستند و این مهم نشان دهنده امنیت پایدار در کردستان است.

بر اساس ستاد انتخابات استان کردستان زمان برگزاری انتخابات همزمان با سراسر کشور تا ساعت ۲۰ تمدید شد و هم اکنون اخذ رای در سراسر استان ادامه دارد.
 

کد مطلب 3566766

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