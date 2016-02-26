مشکل حاد امنیتی در فارس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی پژوهش شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخاباتی استان فارس بیان کرد: در حال حاضر مشکل حاد امنیتی در سطح استان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در برخی از شهرستانها به دلیل ایجاد رقابت تنگاتنگ بین رقبا شاهد درگیری تعدادی از هواداران هستیم که با اقدام به موقع این درگیری ها مدیریت شده است.

معاون سیاسی - امنیتی استانداری فارس در خصوص برخی مسایل مطرح شده در شهرستان سپیدان اظهار داشت: در این شهرستان با کمبود تعرفه روبه رو بوده ایم که تعداد ۲۰ هزار تعرفه به سپیدان ارسال شده است.

پژوهش پیرامون شرکت مردم استان فارس پای صندوقهای رای گفت: از اولین ساعات رای گیری تا ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر پای صندوقهای رای حاضر شده اند.

وی بیان کرد: از این تعداد ۴۱۱هزار و ۵۰۲رای مربوط به شهر شیراز بوده است.

