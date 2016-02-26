انگشتانی که حماسه ساز شدند/گیلانی ها در مسیر افتخار

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: قامتش خمیده و به سختی راه می رود اما، انگشتش را بالاآورده و با لهجه شیرین گیلکی می گوید: امروز همین انگشت من چشم دشمن را از کاسه در آورده است.

داستان شور و شعور است، حماسه میثاق و وفاداری و نمود دنیا دنیا عشقی که در سینه ها لبریز است. حماسه هفتم اسفند در حالی در گیلان شکل گرفت که مردمان این سرزمین عادت دارند به حماسه آفرینی و هربار برگ زرینی بر دفتر افتخاراتشان می افزایند.

فرقی نمی کند که پیر باشند یا جوان، خرد یا کلان، مهم این است که صاحبان سرانگشتانی حماسه آفرینند و این بار نیز برای خلق حماسه ای دیگر به میدان آمده اند.

گیلانی ها در مسیر افتخار

قبل از شروع رسمی زمان برگزاری انتخابات، شور در شهرها برپا شده و مردمان سبز سرزمین باران همگام با سپیده دمان به انتظار آغاز رای گیری هستند. مادری که فرزند خردسالش را به همراه دارد درباره حضور خود پای صندوق رای به خبرنگار مهر می گوید: همانطور که خداوند فرموده و رهبرم نیز امر کرده است که در کار خیر از هم پیشی بگیریم، من هم اطاعت امر کرده و برای رای دادن در نخستین دقایق به اینجا آمده ام.

نوروزی می افزاید: فرزندم باید از همین حالا عشق به رهبر و مملکت خود را بیاموزد به همین دلیل او را نیز همراه خود آورده ام تا رسم عاشقی را یاد بگیرد.

وی تاکید می کند: رای امروز من به وجود آورنده کشوری با اقتدار است و این بهترین میراثی است که می توانیم برای فرزندانمان داشته باشیم.

عشق به ولایت زمان نمی شناسد

هرچند پاهایش را به بال فرشتگان بسته اما گام های استوارش ترجمان عشق است. محمد حسنی که جانباز ۷۰ درصد است به خبرنگار مهر می گوید: روزی پاهایم را در راه رهبرم و دفاع از کشورم از دست دادم و امروز تا پای جان برای حفظ کشور آماده ام.

این جانباز می افزاید: دشمنان باید امروز صفوف مردم ایران پای صندوق های رای را ببینند و بدانند که عشق به ولایت زمان و مکان نمی شناسد و مردم همیشه مطیع اوامر رهبرند.

حسنی که به همراه پسر رای اولی اش به شعبه اخذ رای آمده تصریح می کند:حضور پرشور مردم نقشه های دشمنان را برهم خواهد زد.

ایران متعلق به همه است

مادر و دختر جوانی که به گفته خودشان یک ساعتی می شود در صف رای گیری مانده اند دلیل حضورشان پای صندوق های رای را اینگونه به خبرنگار مهر توضیح می دهند: فکر نمی کنم کسی در این کشور زندگی کند که دلش برای سرزمینش نتپد چرا که اگر اینطور نبود اصلا در این کشور زندگی نمی کرد اما آنها که در ایران مانده اند و زندگی می کنند، به کشورشان عشق دارند و رای دادن نیز نمود بارز میهن پرستی است.

این مادر ۴۸ ساله می افزاید: حس میهن پرستی در همه ایرانیان موج می زند و هر ایرانی با هر سلیقه و گرایش سیاسی با حضور در انتخابات این حس مشترک را به نمایش می گذارد.

وی در حالی که مهرهای ثبت شده از انتخابات های پیشین را بر روی شناسنامه اش نشان می دهد ادامه می دهد: مردم به این دلیل رای می دهند که مردان و زنانی وارد عرصه تصمیم گیری کشور شوند که با درک درست از سیاست و اقتصاد، فضای مناسبی برای آبادانی کشور مهیا کنند.

سهیم بودن در سرنوشت کشور، شوق آفرین است

علاوه بر مردان و زنانی که برای چندمین بار پای صندوق های رأی حاضر شده اند، شور و نشاط در میان رای اولی ها به خوبی مشهود است. سمیرا که نخستین بار است در سرنوشت کشورش سهیم می شود به خبرنگار مهر می گوید: احساس اینکه به عنوان یک تاثیرگذار در سرنوشت کشورت نقش داشته باشی بسیار شیرین و غرورآفرین است.

وی که به همراه دو دوست خود برای رای دادن در صف ایستاده می افزاید: دوستانم از صبح زود در شعب مختلف حضور پیدا کرده اند و رای داده اند و من نیز تلاش کردم که از میدان رقابت با آن ها عقب نمانم و سهم خود را در تعیین سرنوشت کشورم ایفا کنم.

آنچه که انتخابات دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره از مجلس خبرگان را به فضاهای صمیمی تری تبدیل کرده است، گرفتن عکس های سلفی رای دهندگان جوان است.

عکس سلفی از انگشتان مهرخورده

امیررضا و سعید دو رای اولی هستند که بلافاصله پس از خروج از شعبه، انگشتان خود را بالا می گیرند و عکس سلفی را ثبت می کنند. در گفتگویم با آن ها شوق فراوانی از حضور در انتخابات احساس می شود. هر دوی این دانش اموزان در مدرسه زمان تحصیل خود حاضر شده اند تا این بار به جای نشستن پشت نیمکت ها برای آموختن درس، درس غرور و افتخار را به همه بیاموزند.

امیررضا درباره تجربه رای دادن در مدرسه اش می گوید: اینکه این بار به جای حضور بر سر کلاس ها با افتخار همدوش معلمان و سایر مردم در صف بایستید و رای خود را به عنوان برگی تعیین کننده در سرنوشت کشور به صندوق بیاندازید غرورآفرین است.

وقتی از وی درباره چرایی گرفتن عکس می پرسم پاسخ می دهد: این عکس را سال ها برای خودم نگه می دارم تا در آینده به فرزندانم نشان دهم.

سعید در ادامه می افزاید: احساس اینکه شعور سیاسی من و همسن و سالانم در تعیین سرنوشت کشور تاثیرگذار است شگفت آور است و مهمترین لحظه از حضورم در جامعه محسوب می شود لذا باید این لحظه را برای خودم ثبت کنم و چه چیزی بهتر از یک عکس یادگاری.

مسئولان در کنار مردم در صف های انتظار

علاوه بر این صحنه های خاطره انگیز، حضور مسئولان در صف های طولانی انتظار برای رای دادن در کنار مردم نیز جالب توجه است.

یکی از روسای نهادهای دولتی که نخواست نامش فاش شود می گوید: در کنار مردم بودن و همراه آن ها بودن افتخار آمیز است.

وی ادامه می دهد: هیچ تفاوتی بین مردم عادی و مسئولان نظام نیست و همه باید در کنار هم، برای اعتلای کشور در عرصه های مختلف سهیم باشیم.

زمان رای گیری رو به پایان است اما انگار حماسه آفرینی مردم تمامی ندارد. محمد حسن قائمی که خودش را پرستار یکی از بیمارستن های شهر رشت معرفی می کند به خبرنگار مهر می گوید: از صبح که رای گیری آغاز شد به دلیل مشغله کاری و حضور اجباری در بیمارستان نتوانستم در ساعات اولیه رای گیری پای صندوق حاضر شوم اما حالا که آمده امد تا هر زمانی که لازم باشد در صف می ایستم تا بتوانم رایم را به صندوق بیندازم.

تا ساعتی دیگر زمان رای گیری به پایان می رسد و کسی نمی داند که نتیجه انتخابات چه خواهد بود. شاید اصلا خیلی هم مهم نباشد که نام چه کسانی از این صندوق ها بیرون می آید. آنچه مهم است اینکه مردم گیلان بار دیگر نشان دادند که قلبشان برای این سرزمین می تپد و سرنوشتشان را خود تعیین می کنند.