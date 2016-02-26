به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به جنایت های خود علیه فلسطینیان ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، صهیونیست ها امروز به روی یک شهروند فلسطینی در کرانه باختری آتش گشودند.

رسانه های عربی اعلام کردند که این شهروند فلسطینی پس از اصابت گلوله به شهادت رسید.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی نوار غزه یورش بردند.

به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیست ها و فلسطینیان درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که در جریان این درگیری ها شمار زیادی از فلسطینیان زخمی شدند.