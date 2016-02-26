مشارکت مازندرانی ها در انتخابات از مرز ۵۰ درصد گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان آمار شرکتکنندگان در انتخابات را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرد و گفت: به دلیل حضور وصفناپذیر مردم در پای صندوقهای رأی تقاضای تمدید زمان رأیگیری را کردهایم.
وی با عنوان اینکه میزان حضور مردم در پای صندوقهای رأی رو به افزایش است تصریح کرد: مردم استان نسبت به سرنوشت خود و کشورشان حساس هستند و با حضور متعهدانه و صادقانه تلاش میکنند تا با انتخاب نمایندگانی که بتوانند نیازهای آنان را برآورده، شایستگان را روانه دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی کنند.
یونسی ادامه داد: برداشت ما این است که موافقت لازم از سوی وزارت کشور برای تمدید زمان رأیگیری تا ساعات ۲۲ شب صورت گیرد.
رئیس ستاد انتخابات مازندران با اظهار اینکه شمار تخلفات انتخاباتی و دستگیری افراد در روز انتخابات محدود بوده است گفت: این موارد در حال رسیدگی و پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه تعداد مناسب و افزونتری تعرفه رای در اختیار استان قرارگرفته است گفت: تاکنون گزارشی درباره کمبود تعرفه در حوزههای انتخابیه استان اعلامنشده است.
وی با تقدیر از فعالیت اصحاب رسانه که مردم رأی تشویق به مشارکت در پای صندوقهای رأی داشتهاند گفت: رسانهها و خبرنگاران تلاش کردند تا وظیفه متعهدانه خود را درباره اطلاعرسانی شفاف و واقعی انجام دهند.
مازندران ۱۲ کرسی در مجلس و چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.
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