زمان انتخابات در گلستان تا ساعت ۲۰ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرطهماسبی، عصر جمعه در جمع خبرنگاران ستاد خبری استانداری گلستان گفت: با توجه به استقبال پرشور و گسترده مردم استان و همچنین حضور جمع کثیری از مردم در پای صندوق های رأی، زمان انتخابات در استان یک ساعت دیگر تمدید شد.

وی افزود: بنا به درخواست بخشداران و فرمانداران ازستاد انتخابات استان و به تبع درخواست ستاد انتخابات استان از وزارت کشور، زمان انتخابات تا ساعت ۲۰ امروز تمدید شده است و مردم می توانند با مراجعه به شعب اخذ رأی، نامزدهای موردنظر خود را برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انتخاب کنند.

پیش از این انتخابات گلستان تا ساعت ۱۹ تمدید شده بود. براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، استان گلستان یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۵۳۶ نفر واجد شرایط رای دارد. برای جمع آوری آرای مردم استان در انتخابات هفتم اسفند سال جاری یک هزار و ۳۳۲ شعبه اخذ رای در قالب شش حوزه انتخابیه اصلی پیش بینی شده است و افزون بر ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر عوامل اجرائی انتخابات هستند که با احتساب اعضای هیات نظارت و عوامل حفاظتی حدود ۲۶ هزار نفر می شوند.