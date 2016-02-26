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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۴۰

در انتخابات هفتم اسفندماه؛

فیلم/ شناسنامه البرزی‌ها به مُهر حضور رنگین شد

فیلم/ شناسنامه البرزی‌ها به مُهر حضور رنگین شد

کرج - امروز هفتم اسفندماه البرزی‌های ولایتمدار با تمام وجود در انتخابات شرکت و شناسنامه ها را با مهر حضور رنگین کردند.

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خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امروز حال و هوای ایران اسلامی بهاری تر از همیشه است تا جلوه وحدت و یکپارچگی نظام و ملت را به رخ دشمنان بکشد، البرزنشینان نیز همانند ادوار گذشته پشتیبان نظام و ولایت هستند و با حضور از نخستین ساعات آغاز رای گیری در شعب  آمادگی خود را برای حضور گسترده و خلق حماسه ای بی نظیر اعلام کردند.

کوچک و بزرگ، پیر و جوان، شاغلان مشاغل دولتی و آزاد، دانشجویان و اساتید و به صورت خلاصه باید گفت همه آمده اند تا امروز با حضور در هزار و ۲۶۱ شعبه اخذ رای استان البرز، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات جمهوری اسلامی ایران ورق بزنند، استان دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری البرز، امسال یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن دارد.

کد مطلب 3566777

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