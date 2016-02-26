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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۴۲

استاندار گلستان:

حضور مردم گلستان در شعب اخذ رأی فراتر از پیش‌بینی‌ها بود

حضور مردم گلستان در شعب اخذ رأی فراتر از پیش‌بینی‌ها بود

علی آبادکتول- استاندار گلستان گفت: در جریان بازدیدهای انجام شده که از نخستین ساعات روز آغاز شد، حضور مردم گلستان در پای شعب اخذ رأی بسیار پرشور تر و فراتر از پیش بینی ما بود.

به گزارش خبرنگار مهر،حسن صادقلو  در شعبه اخذ رای مسجد ولی عصر (عج) علی آباد کتول، با اشاره به سرکشی از شعب اخذ رای در شهرستان های گرگان، گنبد، مراوه تپه و علی آباد کتول بیان کرد: به اعتقاد من، مردم با حضور پر شور و شعور خود در این انتخابات معجزه دیگری خلق کردند که نتایج آن در تراز ملی، منطقه ای و جهانی روحیه آفرین است.

صادقلو اظهار کرد: حضور ملت ایران امروز شوق و انگیزه دوباره ای پدید آورد تا پایبندی خود را به نظام اسلامی، ارزش های انقلاب و میراثی که امام راحل به عنوان حضور در انتخابات میان ما به یادگار گذاشتند، را یکصدا اعلام کنند.

به گفته وی، حضور با شکوه و حماسی مردم در انتخابات بزرگ مجلس خبرگان و شورای اسلامی در تراز ملی، منطقه ای و جهانی روحیه آفرین است.

استاندار گلستان با قدردانی از حضور با شکوه مردم علی آباد کتول در این انتخابات، گفت: مردم فرهیخته و انقلابی این منطقه با عمل به سفارش شهداء، مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید و عمل به تکلیف شرعی و قیامتی خود در این انتخابات شرکت می کنند که این پشتیبانی آن ها را از جمهوری اسلامی ایران شاکر هستیم.

براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، استان گلستان یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۵۳۶ نفر واجد شرایط رای دارد. برای جمع آوری آرای مردم استان در انتخابات هفتم اسفند سال جاری یک هزار و ۳۳۲ شعبه اخذ رای در قالب شش حوزه انتخابیه اصلی پیش بینی شده است و افزون بر ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر عوامل اجرائی انتخابات هستند که با احتساب اعضای هیات نظارت و عوامل حفاظتی حدود ۲۶ هزار نفر می شوند.

کد مطلب 3566781

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