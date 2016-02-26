به گزارش خبرنگار مهر،حسن صادقلو در شعبه اخذ رای مسجد ولی عصر (عج) علی آباد کتول، با اشاره به سرکشی از شعب اخذ رای در شهرستان های گرگان، گنبد، مراوه تپه و علی آباد کتول بیان کرد: به اعتقاد من، مردم با حضور پر شور و شعور خود در این انتخابات معجزه دیگری خلق کردند که نتایج آن در تراز ملی، منطقه ای و جهانی روحیه آفرین است.

صادقلو اظهار کرد: حضور ملت ایران امروز شوق و انگیزه دوباره ای پدید آورد تا پایبندی خود را به نظام اسلامی، ارزش های انقلاب و میراثی که امام راحل به عنوان حضور در انتخابات میان ما به یادگار گذاشتند، را یکصدا اعلام کنند.

به گفته وی، حضور با شکوه و حماسی مردم در انتخابات بزرگ مجلس خبرگان و شورای اسلامی در تراز ملی، منطقه ای و جهانی روحیه آفرین است.

استاندار گلستان با قدردانی از حضور با شکوه مردم علی آباد کتول در این انتخابات، گفت: مردم فرهیخته و انقلابی این منطقه با عمل به سفارش شهداء، مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید و عمل به تکلیف شرعی و قیامتی خود در این انتخابات شرکت می کنند که این پشتیبانی آن ها را از جمهوری اسلامی ایران شاکر هستیم.

براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، استان گلستان یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۵۳۶ نفر واجد شرایط رای دارد. برای جمع آوری آرای مردم استان در انتخابات هفتم اسفند سال جاری یک هزار و ۳۳۲ شعبه اخذ رای در قالب شش حوزه انتخابیه اصلی پیش بینی شده است و افزون بر ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر عوامل اجرائی انتخابات هستند که با احتساب اعضای هیات نظارت و عوامل حفاظتی حدود ۲۶ هزار نفر می شوند.