به گزارش خبرنگار مهر، از دقایق ابتدایی اخذ رأی مردم استان اردبیل با حضور پرشور در انتخابات حماسهای سیاسی را محقق ساختند.
باوجوداینکه در انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ۷۷ صندوق اخذ رأی به نسبت دوره قبل اضافه شده بود، عوامل اجرایی هزار و ۲۳۶ صندوق رأی در مقابل حضور گسترده مردمی غافلگیر شدند.
تا جایی که صفهای طولانی اخذ رأی از ساعات اولیه بسته شده و نه تنها از تراکم آن کاسته نمیشود بلکه اخذ رأی روند صعودی را نشان میدهد.
این تراکم موجب شد عوامل برگزاری انتخابات در استان اردبیل خواستار تمدید دوساعته انتخابات شوند که موردپذیرش قرار گرفت.
در این میان فرمانداران شهرستانهای ۱۰ کانه استان اردبیل میزان مشارکت مردم ساکن در شهرستانها را مثالزدنی و بیمانند در مقایسه با دورههای قبل میدانند.
در اغلب شهرستانها پیشبینی شده است میزان مشارکت مردمی بیشتر از دورههای قبل باشد و استاندار اردبیل ساعاتی قبل از پیشبینی مشارکت بیش از ۷۰ درصدی شهروندان اردبیلی در این دوره از انتخابات خبر داد.
بیله سوار مظهر امنیت در انتخابات
فرماندار بیله سوار در خصوص روند برگزاری انتخابات در این شهرستان تصریح کرد: ازصبح جمعه انتخابات در فضای آرام و پرشور برگزار شده و کوچکترین مشکلی گزارش نشده است.
آرام حلیم افزود: نزدیک به هزار و ۲۰۰ نفر در برگزاری انتخابات در این شهرستان مشارکت دارند و نسبت به روند برگزاری انتخابات نظارت کاملی اعمال میشود.
فرماندار بیله سوار با بیان اینکه در حوزه انتخابیه پارسآباد و بیله سوار شهروندان به یکی از ۲۰ نامزد انتخابات رأی خواهند داد، ادامه داد: شهروندان این شهرستان از ساعات اولیه حضور پرشوری در شعب اخذ رأی داشتند.
حلیم با اشاره به مشارکت بیش از ۸۰ درصدی مردم بیله سوار در انتخابات دوره قبل ابراز امیدواری کرد این شور و شعف و حضور گسترده مردمی موجب شود در این دوره نیز شهروندان بیله سوار حماسه دیگری خلق کنند.
وی در خصوص تعداد شعبات ثابت و سیار و پوشش روستاها و مناطق مرزنشین ادامه داد: ۲۰ شعبه شهری و ۵۸ شعبه روستایی در این شهرستان دایر است.
پارسآباد نماد خلق حماسه سیاسی
درعینحال شهرستان دیگر در حوزه انتخابیه بیله سوار و پارسآباد نیز امروز خالق حماسه سیاسی بوده است. تاجایی که فرماندار این شهرستان فرماندار پارسآباد انتخابات را نمایش اقتدار و اتحاد ملی دانست و تأکید کرد: شهروندان میتوانند از بین ۲۰ نامزد در این حوزه انتخابیه، به نامزد موردعلاقه خود رأی دهند.
اکبر صمدی تصریح کرد: هیچ مشکلی در اخذ رأی مناطق صعبالعبور نداریم و در خود شهرستان ۴۶ شعبه سیار تدارک دیده شده است.
وی افزود: از ماه ها قبل تمامی مقدمات برگزاری انتخابات تدارک دیده شده و تمهیدات لازم برای اخذ رأی شهروندان اندیشیده شده است.
فرماندار پارسآباد با بیان اینکه در این حوزه انتخابیه ۲۴۶ شعبه اخذ رأی تدارک دیده شده است، متذکر شد: از این تعداد ۱۶۸ شعبه در شهرستان پارسآباد و ۷۹ مورد در شهرستان بیله سوار استقرار دارند.
به گفته صمدی برای دستیابی راحت و سریع شهروندان ۹۵ شعبه سیار و ۱۵۲ شعبه ثابت استقرار دارند بطوریکه هیچ شهروندی حتی در مناطق صعبالعبور مشکلی در اخذ رأی نخواهد داشت.
گرمی برگ زرین خود را به ثبت رساند
در شمال استان در دشت پهناور مغان فرماندار گرمی نیز با بیان اینکه زمینه اخذ رأی مرزنشینان شهرستان گرمی فراهم شده است تصریح کرد: ۱۳۲ شعبه اخذ رأی در شهرستان گرمی دایر است و نسبت به اخذ رأی شهروندان اقدام میشود.
میرعلی رحیمی زاد با بیان اینکه این شعبه انتخابیه شش نامزد در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد، متذکر شد: تمامی تمهیدات اندیشیده شده تا مرزنشینان و ساکنان روستاها به صندوق رأی دسترسی داشته و بهراحتی بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
رحیمی زاد با اذعان اینکه آرامش کامل در شعب اخذ رأی حاکم است، ادامه داد: بیش از ۹۰ شعبه سیار را آماده کردیم تا رأی مناطق صعبالعبور اخذ شود.
فرماندار گرمی با بیان اینکه ۶۰۰ نفر عوامل اجرایی و نظارتی، ۳۲۰ بازرس و ۷۰۰ نیروی انتظامی و امنیتی در برگزاری انتخابات مشارکت دارند، اضافه کرد: روند برگزاری انتخابات رصد میشود و تاکنون بدون هیچ مشکلی اخذ رأی انجام شده است.
وی به استقرار ۱۵ الی ۱۷ نماینده در هر شعبه اخذ رأی اشاره کرد و گفت: ستاد انتخابات شهرستان فعالیت شعبات را رصد میکند تا بدون مشکل اخذ رأی تداوم یابد.
رأیگیری به ارتفاع دو هزار متری مشگین شهر رسید
در مرکز استان حوزه انتخابیه مشگین شهر نیز حضور پربار خود در انتخابات را به اثبات رساند تا جایی که صندوقهای رأی برای مشارکت دادن مردم در انتخابات تا ارتفاعات دو هزار و ۸۰۰ متری کوه سبلان انتقال یافتند و شعبات سیار تمامی قشلاقات را پوشش دادند.
فرماندار مشگین شهر تأکید دارد که دولت موظف است زمینه مشارکت تک تک شهروندان در انتخابات را فراهم سازد.
ابراهیم امامی افزود: در این راستا ۱۵۹ صندوق اخذ رأی در حوزه انتخابیه مشگین شهر فراهم شده تا شهروندان به یکی از ۱۳ نامزد حوزه مشگین شهر در این دوره از انتخابات مجلس و یکی از سه نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری رأی دهند.
وی تأکید کرد: بهویژه شعب سیار تدارک دیده شده تا زمینه اخذ رأی از روستاها و قشلاقات این شهرستان فراهم شود.
فرماندار مشگین شهر به همکاری سه هزار نفر در برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت: حضور مردم از ساعات اولیه اخذ رأی قابل تحسین است.
امامی با تأکید به اینکه مردم شهرستان مشگین شهر همواره در مقاطع حساس انتخابات مشارکت پرشور و همگانی داشتهاند، متذکر شد: درواقع در این دوره نیز به دنبال جلب مجدد اعتماد و نمایش اتحاد عمومی هستیم.
وی انتخابات را فرصت انتخاب گزینه برتر دانست و ابراز امیدواری کرد با حضور پرشور، مردم این شهرستان بار دیگر خالق حماسهای ماندگار شوند.
برادران سنی در نمین پای صندوق آمدند
اتحاد و انسجام مردم اردبیل در انتخابات آنجا به منصه ظهور رسید تا جایی که فرماندار نمین از حضور شهروندان سنی مذهب این شهرستان در پای صندوقهای رأی تقدیر کرد.
فرهاد عبدالعلی پور تصریح کرد: از ساعات اولیه اخذ رأی در کنار شهروندان شیعهمذهب این شهرستان، شهروندان سنی مذهب نیز حضور پربار داشتهاند.
وی افزود: بهویژه در بخش عنبران مشارکت مردمی قابلتوجه است و برای اخذ رأی شهروندان ساکن در این بخش ۱۴ شعبه اخذ رأی دایر شده است.
فرماندار نمین با بیان اینکه درمجموع ۷۱ شعبه اخذ رأی در نمین دایر است، ادامه داد: هزار و ۵۰۰ نفر در برگزاری انتخابات مشارکت دارند.
عبدالعلی پور معتقد است مردم ایران و استان اردبیل همواره در مقاطع حساس بیعت خود با امام و آرمانهای انقلاب را تجدید کردهاند و امروز نیز برای چندمین بار، با حضور پرشور تجدید پیمان کردند.
وی در خصوص وضعیت اخذ رأی روستاها با اذعان به اینکه در این شهرستان منطقه صعبالعبور نداریم، ادامه داد: تمامی امکانات برای اخذ رأی در مناطق روستایی فراهم شده و شعبات سیار با ۴۴ راننده فعال است.
صفهای طولانی در مرکز استان اردبیل
بیشترین تراکم فعالیت برگزاری انتخابات در مرکز استان اردبیل مشاهده میشود. در مرکز استان به دلیل تعداد شعبات اخذ رأی و تراکم جمعیتی همچنان صفهای طولانی در مقابل شعبات به چشم میخورد.
فرماندار اردبیل با ابراز قدردانی از حضور پرشور مردم اردبیل تصریح کرد: در خود اردبیل ۳۱۳ حوزه رأیگیری تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به بازدید مداوم از شعبات اخذ رأی اضافه کرد: در این راستا هرگونه تخلفات احتمالی رصد شده و سریعاً مورد رسیدگی قرار میگیرد.
زنجانی برگزاری دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را رویداد بزرگی در کشور دانست و تأکید کرد: در این روز حضور مردم پای صندوقهای رأی بیانگر جلب مشارکت مردم برای تصمیمگیری در ابعاد حساس سرنوشت خود در سطح ملی است.
حضور بیسابقه مردم در انتخابات شهر توریستی سرعین
درعینحال در نزدیکی مرکز استان ازدحام در جمعیت شهر توریستی سرعین نیز این بار بهواسطه انتخابات قابلتوجه بود.
فرماندار سرعین سیاست اصلی در برگزاری انتخابات را تحقق انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند عنوان کرد.
عاطف ناصری گفت: به طور متوسط در حدود ۱۵ نفر از عوامل اجرایی، نظارتی، نیروهای نظامی و انتظامی و نمایندگان فرمانداری در هر شعبه اخذ رأی حضور دارند.
وی با تأکید به تراکم قابلتوجه شهروندان در مقابل شعبات اخذ رأی افزود: درمجموع نزدیک به ۵۰۰ نفر در راستای برگزاری انتخابات در سرعین با ستاد انتخابات این شهرستان همکاری میکنند.
عوامل اجرایی در نیر انتخابات پرشور رقم زدند
علاوه بر این در شهرستان نیر سرپرست فرماندار نیر گفت: همکاری شورای تأمین این شهرستان در برگزاری انتخابات قابلتوجه است.
مهدی احمدی با تأکید به اینکه مراحل مختلف انتخابات از ساعات اولیه صبح به شکل مطلوب پیش رفته است، تصریح کرد: در حال حاضری همکاری قابلتوجهی در بین عوامل برگزاری و شورای تأمین شهرستان مشاهده میشود و این موضوع پشتوانه برگزاری انتخابات در سطح عالی شده است.
سرپرست فرماندار نیر با بیان اینکه در این شهرستان ۶۲ شعبه اخذ رأی دایر است، ادامه داد: از این تعداد ۲۶ شعبه ثابت و مابقی سیار است تا بتوان زمینه اخذ رأی مناطق روستایی و مناطق صعبالعبور را فراهم ساخت.
احمدی به آرامش حاکم در شعب اخذ رأی اشاره کرد و افزود: درعینحال حضور پرشور مردم نیز نشان از مشارکت بالا دارد و پیشبینی میشود تا آخرین دقایق اخذ رأی نیز روند صعودی داشته باشد.
وی به افزایش تراکم مراجعان به صندوقهای رأی اشاره کرد و گفت: در بخشهای روستایی این شهرستان نیز افزایش مراجعان گزارش شده است.
مردم کوثر حضور خود را اثبات کردند
در جنوب استان نیز حماسه دیگری خلق شد و مردم حوزه انتخابیه خلخال و کوثر عوامل اجرایی را شگفتزده کردند.
فرماندار کوثر تأکید کرد: ملاک اصلی همه مجریان و شرکتکنندگان در انتخابات اعم از مردم و نامزدها قانون است تا با رعایت آن انتخابات در نهایت سلامت و امنیت برگزار شود.
علیرضا علیپور به فعالیت ۷۰ شعبه در این شهرستان اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۳۹ شعبه ثابت و مابقی سیار است.
وی با اشاره به حضور ۱۵ نفر برای هر شعبه تأکید کرد: شور وصف شدنی مردم شهرستان از ساعات اولیه انتخابات تحسین کردنی است.
خلخال و افزایش مشارکتها
در شهرستان دیگر حوزه انتخابیه خلخال و کوثر حضور مردمی به حدی بود که فرماندار خلخال از افزایش مشارکتها خبر داد.
علی نظری شیخ احمد با تأکید به اینکه استقبال شهروندان خلخالی در انتخابات این دوره قابلتوجه است، افزود: از ساعات اولیه انتخابات مردم خلخال به صورت گسترده در شعب اخذ رأی حاضر شدهاند و پیشبینی میشود در این دوره از انتخابات مشارکت مردم شهرستان خلخال بهمراتب بیشتر از دورههای قبل باشد.
فرماندار خلخال با بیان اینکه در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر ۱۷ نامزد با هم رقابت دارند، تصریح کرد: ۲۲۰ شعبه در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر با ۱۴۹شعبه ثابت و ۷۱ شعبه سیار تعیین شده است.
نظری شیخ احمد به همکاری نزدیک به چهار هزار نفر در برگزاری انتخابات این حوزه اشاره کرد و گفت: تلاش همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات پرشور و سالم است.
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