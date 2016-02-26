کمبود تعرفه انتخاباتی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی عصر جمعه با اشاره به برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان تهران اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان تهران باشکوه خاصی در حال برگزاری است.

استاندار تهران با اشاره به این نکته که کمبود تعرفه رأی در هیچ یک از شعب وجود ندارد، افزود: مسئولان شعب در صورت کمبود تعرفه انتخاباتی، موضوع را به فرمانداری ها و یا ستاد انتخابات استان تهران اطلاع می دهند و اقدامات لازم در این زمینه انجام می شود.

وی اضافه کرد: تعرفه کافی برای رأی دادن واجدان شرایط وجود دارد و در صورت نیاز در اختیار عوامل برگزار کننده انتخابات قرار خواهد گرفت.