خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: در آغازین ساعت هفتم اسفند ماه سال ۹۴ همزمان با برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز در كشور استان اصفهان نیز حال و هوای خاصی به خود گرفته بود.

در كنار دلهره كاندیداها تا دغدغه مدیران برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات در امنیت كامل اتفاقات شیرینی نیز رخ داد كه بیانگر ذوق حضور مردم همیشه در صحنه كشور در انتخابات پنجمین مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

حضورمسئولان شهر و استان اصفهان پای صندوق های رای در آغازین ساعت شروع برگزاری انتخابات بیانگر اهتمام ویژه آنها برای حضور حداكثری بود ضمن اینكه بسیاری از این مسئولان و از جمله شهردار اصفهان همگام با مردم در صف ایستاده و با رعایت حق تقدم رای خود را در صندوق های قرمز و آبی انداختند.

کُری‌خوانی قرمز و آبی در شعب اخذ رای

انتخاب رنگ صندوق های رای نیز در نوع خود جالب توجه بود چرا كه در بازدیدی از صندوق ها برخی از شهروندان و به ویژه جوانان با توجه به نماد دیرینه این دو رنگ بر سر جایگاه و موقعیت تیم های پایتخت بحث و گفت و گو می كردند.

بازدید از شعب مختلف اخذ رای در سطح استان اصفهان بیانگر حضور پرشور و انقلابی ملت ایران بود حضوری كه با هر انگشتی كه با جوهر آبی رنگی می شد تازیانه ای بر افكار شوم دشمنان این دیار می زد.

ارائه خدمات به همه نقاط استان توسط ستاد برگزاری انتخابات به گونه ای بود كه در برخی از نقاط كه به دلیل وجود راه های صعب العبور امكان دسترسی نبود با استفاده از بالگرد نسبت به اخذ آراء اقدام كردند.

حضور عوامل اجرایی برگزاری انتخابات در زندان مركزی اصفهان نیز از دیگر فعالیت های صورت گرفته در برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین مجلس خبرگان رهبری بود كه با استفاده از یك صندوق سیار اجرایی شد.

عقد زوج کاشانی بعد از انداختن رای به صندوق

اما حضور زوج جوان كاشانی پای صندوق های رای در شعبه نوزدهم مسجد امام حسن مجتبی(ع) اتفاق شیرینی بود كه پس از انداختن رای خود در صندوق اخذ رای به عقد هم درآمدند و زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

این عروس و داماد کاشانی انگیزه خود برای شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی هر مسلمان دانسته و اعلام کردند با حضور گسترده در انتخابات می‌توانیم در تعیین سرنوشت خود و جامعه تاثیر‌گذار باشیم.

اما بازدید استاندار از شعب اخذ رای در سطح شهرستان نیز در نوع خود جالب توجه بود چرا كه استاندار علاوه بر بازدید از شعب رای سطح شهر در میدان نقش جهان از شعب اخذ رای اقلیت های مذهبی یهودیان و ارامنه نیز بازدید كرد.

زرگرپور در كنار بازدید از شعب اخذ رای اقلیت های مذهبی با اسقف اعظم ارامنه دیدار كرد كه در این دیدار اسقف به استاندار قهوه تعارف كرد و استاندار در مقابل، نوشیدن چای را بر قهوه ترجیح داد چرا كه عنوان كرد نوشیدن قهوه برای سلامتی اش مناسب نیست.

روی خوش مسئولان برگزاری انتخابات در برخورد با مردم نیز در نوع خود جالب توجه بود و حضور كودكان، افراد سالمند و جوانان با دیدگاه ها و نگاه های مختلف نیز بر شور و نشاط موجود در شعب اخذ رای می افزود.

اكنون كه ۱۰ ساعت از برگزاری انتخابات در استان اصفهان می گذرد بیش از یك سوم مردم استان اصفهان در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شركت كرده اند و با توجه به تمدید زمان برگزاری انتخابات و فعالیت شعب اخذ رای مسئولان استان نوید حضور پرشور در ساعات پایانی را می دهند.