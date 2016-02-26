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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۴۷

آرای مناطق سخت گذر ایلام با بالگرد جمع آوری شد

آرای مناطق سخت گذر ایلام با بالگرد جمع آوری شد

ایلام-رئیس ستاد انتخابات استان ایلام گفت: آرای مردم ساکن در مناطق دور دست و سخت گذر این استان با کمک یک فروند بالگرد و صندوق سیار جمع آوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه تمهیدات لازم برای مشارکت مردم حتی در دورترین نقاط استان اندیشیده شده است تا از حق انتخاب محروم نشوند و در تعیین سرنوشت سیاسی خود سهیم باشند.

وی با قدردانی از حضور پر شور مردم در انتخابات در خصوص ساعت برگزاری انتخابات و تمدید آن افزود: ساعت اخذ رای از هشت صبح تا ۱۸ عصر و به مدت ۱۰ ساعت بود که به مدت دو ساعت و تا هشت شب تمدید شده است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام تاکید کرد: از آنجایی که در هر شعبه پنج نفر شامل معتمد مردم، ناظر شورای نگهبان، بازرس، نیروی انتظامی و نماینده فرماندار با هدف برگزاری انتخابات در بستری شفاف نظارت می کنند، نامزدها مطلع باشند که با اعتماد و امنیت کامل انتخابات انجام می شود.

کلانتری ادامه داد: هیچ یک از نامزدها خود را از قبل برنده ندانند زیرا تا پایان شمارش آرا هیچ چیز مشخص نیست و مردم تنها تعیین کننده سرنوشت انتخابات هستند.

کلانتری افزود: پس از اتمام کار اخذ آرا، ابتدا شمارش آرای مجلس شورای اسلامی آغاز می شود و در نهایت نتیجه انتخابات مجلس خبرگان رهبری از طریق رسانه ملی به اطلاع همگان خواهد رسید.

۳۸نامزد تایید صلاحیت شده شامل ۳۱ نفر در حوزه انتخابیه ایلام، چرداول، ایوان، مهران، ملکشاهی و سیروان و هفت نفر در حوزه انتخابیه دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره برای کسب سه کرسی نمایندگی مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی و دو نامزد نیز برای کسب یک کرسی نمایندگی مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با هم رقابت می کنند.

کد مطلب 3566789

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