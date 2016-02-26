  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۴۱

ولایتی پس از رای دادن:

انتخابات پیام روشنی به جهانیان خواهد بود

انتخابات پیام روشنی به جهانیان خواهد بود

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل انتخابات امروز را پیام روشنی به جهانیان و بیانگر دفاع ملت از اهداف و آرمانهای نظام خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با حضور در یکی از شعب اخذ رای ضمن انداختن آرای خود در صندوق اظهار داشت: اطمینان دارم که با حضور غیرتمندانه مردم شریف و بزرگوار ایران روز دیگری از عزت و عظمت ایران اسلامی رقم خواهد خورد و شاهد این پیام به جهانیان هستیم که این ملت به رهبری مقام معظم رهبری در همه صحنه ها حامی و پشتیبان نظام خود خواهند بود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه مسئولان به این همراهی و پایمردی ملت شریف تصریح کرد: مسئولان و به ویژه منتخبان مردم در مجلس آینده باید امانتدار این اعتماد باشند و تمام همت خود را برای خدمتگذاری و رفع مشکلات آنان به کار گیرند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: در این شرایط حساس منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با ثبات و اقتدار مسیر رشد و تعالی را سپری می کند و پیام روشنی به جهانیان خواهد بود که مردم در همه صحنه ها حضور داشته و از اهداف و آرمان های نظام دفاع می کنند.

کد مطلب 3566791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها