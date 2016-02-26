انتخابات پیام روشنی به جهانیان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با حضور در یکی از شعب اخذ رای ضمن انداختن آرای خود در صندوق اظهار داشت: اطمینان دارم که با حضور غیرتمندانه مردم شریف و بزرگوار ایران روز دیگری از عزت و عظمت ایران اسلامی رقم خواهد خورد و شاهد این پیام به جهانیان هستیم که این ملت به رهبری مقام معظم رهبری در همه صحنه ها حامی و پشتیبان نظام خود خواهند بود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه مسئولان به این همراهی و پایمردی ملت شریف تصریح کرد: مسئولان و به ویژه منتخبان مردم در مجلس آینده باید امانتدار این اعتماد باشند و تمام همت خود را برای خدمتگذاری و رفع مشکلات آنان به کار گیرند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: در این شرایط حساس منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با ثبات و اقتدار مسیر رشد و تعالی را سپری می کند و پیام روشنی به جهانیان خواهد بود که مردم در همه صحنه ها حضور داشته و از اهداف و آرمان های نظام دفاع می کنند.