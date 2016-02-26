شمارش آراء در شعب سیار روستایی لرستان آغاز شد

سید سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پرشکوه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در لرستان اظهار داشت: در حال حاضر کار شمارش آراء در شعب سیار استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه کار اخذ آراء در شعب سیار لرستان به پایان رسیده است، تصریح کرد: هم اکنون شمارش آراء در سطح روستاها و مناطق دور افتاده استان در حال انجام است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان به وجود هزار و ۴۲۵ شعبه اخذ رای در لرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۸۲۹ شعبه به صورت ثابت و ۵۹۶ شعبه به صورت سیار بوده که تعداد شعبه های شهری ۶۸۰ و تعداد شعبه های روستایی ۷۴۵ مورد است.

شاهرخی تعداد صندوق های اخذ رای در لرستان را دو هزار و ۸۵۰ صندوق برشمرد و افزود: عوامل اجرایی دخیل در برگزاری انتخابات در لرستان شامل ۲۲ هزار نفر عوامل اجرایی، ۱۲ هزار نفر عوامل نظارت بوده همچنین هیئت های بازرسی نیز شامل هزار و ۴۲۵ بازرس، ۱۴۲ سربازرس و ۱۱ بازرس ویژه هستند.

وی با یادآوری اینکه در امر برگزاری انتخابات در لرستان ۳۶ هزار نفر دخالت دارند، اضافه کرد: تعداد رای اولی های استان نیز ۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان همچنین واجد شرایط رای دادن در استان لرستان را یک میلیون و ۴۰۹ هزار نفر عنوان کرد.