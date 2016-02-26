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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۴۲

رئیس ستاد انتخابات لرستان:

شمارش آراء در شعب سیار روستایی لرستان آغاز شد

شمارش آراء در شعب سیار روستایی لرستان آغاز شد

خرم آباد - رئیس ستاد انتخابات استان لرستان از آغاز شمارش آراء در شعب سیار روستایی استان خبر داد.

سید سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پرشکوه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در لرستان اظهار داشت: در حال حاضر کار شمارش آراء در شعب سیار استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه کار اخذ آراء در شعب سیار لرستان به پایان رسیده است، تصریح کرد: هم اکنون شمارش آراء در سطح روستاها و مناطق دور افتاده استان در حال انجام است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان به وجود هزار و ۴۲۵ شعبه اخذ رای در لرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۸۲۹ شعبه به صورت ثابت و ۵۹۶ شعبه به صورت سیار بوده که تعداد شعبه های شهری ۶۸۰ و تعداد شعبه های روستایی ۷۴۵ مورد است.

شاهرخی تعداد صندوق های اخذ رای در لرستان را دو هزار و ۸۵۰ صندوق برشمرد و افزود: عوامل اجرایی دخیل در برگزاری انتخابات در لرستان شامل ۲۲ هزار نفر عوامل اجرایی، ۱۲ هزار نفر عوامل نظارت بوده همچنین هیئت های بازرسی نیز شامل هزار و ۴۲۵ بازرس، ۱۴۲ سربازرس و ۱۱ بازرس ویژه هستند.

وی با یادآوری اینکه در امر برگزاری انتخابات در لرستان ۳۶ هزار نفر دخالت دارند، اضافه کرد: تعداد رای اولی های استان نیز ۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان همچنین واجد شرایط رای دادن در استان لرستان را یک میلیون و ۴۰۹ هزار نفر عنوان کرد.

کد مطلب 3566794

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