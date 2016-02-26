برخورد دستگاه قضایی لرستان با تخلفات انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات لرستان جعفر بدری در حاشیه حضور در ستاد انتخابات لرستان در جمع خبرنگاران مشارکت مردم در انتخابات را بی سابقه خواند و اظهار داشت: هنوز هم ازدحام جمعیت در شعب اخذ رای وجود دارد و در واقع این مشارکت خوابی که مخالفین و دشمنان برای نظام دیده بودند را برآشفته کرد.

وی افزود: مردم ما شرکت در انتخابات را وظیفه دانسته و با حضور پرشور خود از آرمان های انقلاب و نظام دفاع می کنند.

رئیس کل دادگستری لرستان بیان داشت: قبل از شروع رسمی تبلیغات نامزدها بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ مورد گزارش تخلف داشتیم که البته این ها تنها تخلف بوده و جرم نبوده اند.

بدری میزان تخلفات انتخاباتی در این دوره از انتخابات را نسبت به دوره های قبل کمتر دانست و گفت: ما پیش بینی می کردیم با شروع تبلیغات انتخاباتی آمار تخلفات بالا رود ولی با فعالیت رسمی تبلیغات انتخاباتی آمار واصله نشان داد که قانون گرایی در بین نامزدها و مردم در این دوره از انتخابات بیشتر شده است.

وی یادآور شد: در این دوره از انتخابات چه در زمان هفت روزه تبلیغات و چه در روز انتخابات یعنی امروز شاهد بودیم که مردم با آرامش پای صندوق های رای حاضر شدند و تخلفات به حداقل خود رسیده است.

رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: از برخی حوزه های انتخاباتی تخلفاتی واصل شده که این تخلفات توسط اشخاص غیر مسئول و خارج حوزه انتخابیه صورت گرفته است.

بدری توصیه به نام نوشتن کاندیداهایی معین و خرید آرا را از جمله تخلفات برخی حوزه های انتخابیه دانست و گفت: با این افراد برخورد شده و تخلفات صورت جلسه شده است روی هم رفته در این دوره به سلامت انتخابات و نتیجه آن اعتقاد دارم.

وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات گزارش شده در استان به دو حوزه کوهدشت و بروجرد مربوط می شود تصریح کرد: البته نسبت به دوره های قبل آرامش در کوهدشت بیشتر بوده ولی در بروجرد نسبت به دوره های قبل اوضاع نامساعدتر شده است.