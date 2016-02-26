مشارکت مردم ایلام از مرز ۲۳۰ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جلیلیان عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۴۳۴ هزار و ۶۳۷ نفر واجد شرایط رای در استان ایلام، تاساعت ۱۸ عصر بیش از ۲۳۰هزار نفر در پای صندوق های رای حضور یافته اند.

وی گفت: بنا بر اطلاعیه شماره ۳۱ ستاد انتخابات وزارت کشور انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت ۲۰ در سراسر کشور تمدید شد.

وی از مردم درخواست کرد رای دادن را به ساعات پایانی تعیین شده موکول نکنند و به منظور جلوگیری از ازدحام در شعب، هرچه سریع تر آرای خود را به صندوق ها بیاندازند.

جلیلیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در راستای مشارکت حداکثری گفت: امیدواریم ملت ایران و هم استانی ها با لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری همچون همیشه مشارکت گسترده ای در انتخابات داشته باشند و شاهد خلق حماسه ماندگار دیگری در هفتم اسفند ماه باشیم.

در دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران در مجموع ۵۳۱ شعبه اخذ رای ثابت و سیار برای جمع آوری آرای مردم این حوزه ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده که در هر شعبه یک صندوق ویژه آرای مجلس خبرگان رهبری و یک صندوق ویژه آرای مجلس شورای اسلامی است.