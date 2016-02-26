کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به نتایج آراء مردمی تن دهند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، محمد ناصرنیک بخت شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توفیقات هسته ای و برجام موجب تمایل بیشتر مردم برای شرکت در انتخابات امسال شد.

وی با تاکید براینکه توفیقات هسته ای موجب افزایش مشارکت مردم شد، بیان کرد: مردم امیدوار شدند تا نمایندگان مناسب تری را به مجلس بفرستند و در واقع مردم قصد دارند تا توفیقات را کامل کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه در اطراف و پیرامون کشور آشوب و بی نظمی است در حالی که ملت ایران در جغرافیای امن و باثبات زندگی می کنند، گفت: این موارد همه کمک می کند تا مردم به کمک نظام بیایند و توفیقات بیشتری حاصل شود.

نیک بخت در ادامه عنوان داشت: تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیز بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاثیر گذاشت.

نقش رسانه ها و نقش فضای مجازی را نباید را در حضور مردم کمرنگ ببینیم

وی با بیان اینکه نقش رسانه ها و نقش فضای مجازی را نباید را در حضور مردم کمرنگ ببینیم، افزود: رسانه ها در تشویق و تهییج مردم نقش اساسی داشتند.

استاندار همدان با بیان اینکه فضای مجازی رویکرد جدیدی را برای حضور کاندیداها ایجاد کرد و باید مردم را باور کنیم چرا که زمانی که مردم تصمیم می گیرند به میدان می آیند و عمل هم می کنند، بیان کرد: مردم همواره در مناسبت های مختلف نظام جمهوری اسلامی و جامعه حضور داشتند.

نیک بخت با اشاره به اینکه بازدیدهایی از شعب اخذ رای در سطح شهر همدان انجام شد، افزود: مردم حضور خوبی در انتخابات داشتند و بنده قبلا نیز در همدان حضور مردم را در انتخابات دیده بودم اما حضور مردم در این دوره افزایش داشته است و این جای خوشحالی است.

وی با بیان اینکه همه اقشار در انتخابات شرکت کرده بودند، افزود: افراد مسن نیز در انتخابات حضور داشتند و در بین جمعیت مادران و پدران شهدا نیز دیده می شد.

استاندار همدان گفت: توصیه بنده به کاندیداها این بود که وقتی انتخاباتی در کشور با این آزادی و شرایط شفاف و سالم برگزار می شود اگر کسی بخواهد به آنچه مردم گفته اند معترض باشد کم انصافی و بی انصافی بوده چراکه همه چیز در سلامت انجام می شود.

وی با بیان اینکه بالای ۲۰ هزار نفر مجری انتخابات در استان همدان هستند، بیان داشت: تهمت و شایعات پسندیده نیست و در دین اسلام نیز این کار مذموم و ناپسندیده است.

بد اخلاقی ها نتیجه عکس می دهد

وی در این مورد با بیان اینکه بد اخلاقی ها نتیجه عکس می دهد و توصیه می شود که اخلاق را حفظ کنیم، ادامه داد: کسی که با بد اخلاقی به مجلس راه یابد قابل تحسین نیست.

وی تک رای دادن را کار درستی ندانست و بیان داشت: مردم صاحب اختیار هستند و چرا از حقی که داریم استفاده نکنیم و باید از حق رای دادن استفاده کنیم.

استاندار همدان اظهار داشت: تا این لحظه حدود ۷۰۰ هزار نفر در استان همدان در انتخابات شرکت کرده اند و نزدیک به ۵۰ درصد مردم در استان همدان رای داده اند اما با سرعت آمار رای دهندگان در حال افزایش است و وقتی همه بافت های جامعه در انتخابات حضور پیدا کنند به طور قطع شرکت در انتخابات فراگیر تر خواهد بود.

نیک بخت اظهار داشت: احتمال دو مرحله ای شدن انتخابات وجود دارد.

وی در مورد پاسخ دادن دولت و مجلس به حماسه مردم در انتخابات گفت: پاسخ مردم کار سختی بوده و مجلس و مردم باید در کنار هم پاسخگوی مردم باشند و مردم و دولت باید فکرشان نزدیک به هم باشند و امیدواریم که فکرشان نزدیک به هم باشد تا پاسخ مردم را بدهند.

استاندار همدان در خصوص فعالیت رسانه ها در استان همدان گفت: هیچ رسانه ای نمی خواهد دولت و ملت خود را تخریب کنند و من رسانه ها را در انتقاد آزاد گذاشته ام.