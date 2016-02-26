پراکندگی آرا در خوزستان بین نامزدها بسیار بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی عصر امروز در جریان عیادت از خبرنگار مهر در بیمارستان امام خمینی اهواز اظهار کرد: آمار شرکت مردم در انتخابات با گذشت زمان رو به افزایش است و با توجه به مراجعات فراوان مردم به حوزههای انتخاباتی شاهد درخواست تمدید انتخابات بودهایم که تاکنون نیز با آن موافقت شده است.
وی افزود: تاکنون استقبال خوبی از سوی مردم در انتخابات استان انجام گرفته و قطعا عدهای نیز حضور خود را به ساعتهای پایانی رایگیری موکول میکنند؛ تا این لحظه در تمام شعب رایگیری انتخابات تمدید شده و بدون شک رایگیری در برخی از شعب استان باز هم باید تمدید شود.
مقتدایی تصریح کرد: در خصوص امنیت صندوقها با توجه به تدابیر و تمهیدات انجام شده مشکلی نیست؛ همچنین در بحث صیانت از آرای مردم در شمارش آرا با توجه به حضور هیئتهای اجرایی و نظارتی و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
استاندار خوزستان بیانکرد: طبق برنامهریزیهای انجام شده، قرار شد به محض اتمام رایگیری در برخی صندوقها، کار شمارش آنها آغاز شود و پس از آن نوبت به صندوقهای پرحجم و پرتعداد برسد تا با دقت کامل شمارش آنها نیز انجام بگیرد و پس از امضای هیئتهای اجرایی و نظارت شاهد آن باشیم که در پایان، ۱۸ نماینده مجلس شورای اسلامی و شش نماینده خبرگان رهبری راهی هر دو مجلس شوند.
وی ادامه داد: با توجه به تراکم و پراکندگی رای که در استان وجود دارد، این امکان است که انتخابات مجلس شورای اسلامی به مرحله دوم راه پیدا کند زیرا توزیع آرا کاملا مرز بندی نشده که بخشی از آن به دلیل گرایشات محلهای و منطقهای است.
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