به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات در استان بوشهر با شور و شوق بالایی در جریان است و مردم این خطه همپای مردم دیگر نقاط کشور در حال خلق حماسه‌ای دیگر هستند.

در حال که قرار بود انتخابات از ساعت هشت صبح تا ساعت ۱۸ برگزار شود، بر اساس تصمیم ستاد انتخابات کشور این زمان تا ساعت ۲۱ تمدید شده است.

وضعیت شعبه‌های اخذ رای در استان بوشهر بیانگر آن است که لحظه بر لحظه بر افراد حاضر در این شعبه‌ها افوده می‌شود و احتمال تمدید مجدد زمان برگزاری انتخابات در این شعبه‌ها وجود دارد.

تمدید زمان اخذ رای

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده مردم در شعبه‌های اخذ رای، انتخابات تا ساعت ۲۱ تمدید شده است.

سید اسماعیل موسوی اضافه کرد: همکاران ما در شعبه‌های مختلف تلاش بسیار زیادی را داشته‌اند که جا دارد از تلاش این عزیزان و دیگر فعالان عرصه انتخابات از جمله اهالی رسانه تقدیر و تشکر کنیم.

وی بیان کرد: مردم استان بوشهر همچون گذشته حضوری گسترده و پرشور در انتخابات داشته‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم که شاهد افزایش میزان حضور مردم در انتخابات به نسبت دوره‌های قبل باشیم.

خلق حماسه توسط بوشهری‌ها

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم بوشهر از صبح در شعبه‌های اخذ رای حاضر شدند و رای خود را به صندوق‌ها ریختند و هم اکنون نیز شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در شعبه‌های مختلف هستیم.

حسن ابراهیمی اضافه کرد: مردم شهرستان بوشهر همواره حضوری گسترده در انتخابات داشته‌اند و این دوره نیز شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات بوده‌ایم.

وی با اشاره به تمدید مهلت برگزاری انتخابات در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم ۲۲۳ شعبه اخذ رای ایجاد شده است.

حضور گسترده و پرشور دشتستانی‌ها در انتخابات

فرماندار شهرستان دشتستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان دشتستان حضور گسترده و پرشور در انتخابات داشته‌اند و همچنان شاهد حضور گسترده مردم در شعب اخذ رای هستیم.

ارسلان زارع با تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم شهرستان دشتستان در انتخابات، اضافه کرد: دشتستان دارای ۱۶۸ هزار نفر واجد الشرایط رای است که هفت هزار نفر از این افراد را رای اولی‌های تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شهرستان دشتستان با مشارکت سه هزار و ۵۰۰ نفر، بیان کرد: ۱۷۰ صندوق در شهرها و روستاهای مختلف برای جمع کردن آرای مردم مستقر است که ۱۲۲ شبعه ثابت و ۴۸ شعبه سیار است.

جمی‌ها حماسه آفریدند

فرماندار شهرستان جم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور گسترده مردم شهرستان جم را پای صندوق‌های رای شاهد هستیم و رای‌گیری در این شهرستان همچنان با قوت ادامه دارد.

فتح الله نوروزی اضافه کرد: این حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات دارای پیام‌های بزرگی برای همه جهان است و نشان می‌دهد که مردم نقش مهمی در تعیین سرنوشت خود دارند.

حضور گسترده مردم دیر پای صندوق‌های رای

فرماندار شهرستان دیر نیز به خبرنگار مهر گفت: مردم این شهرستان همچون گذشته پرشور در انتخابات حضور داشته‌اند و همچنان نیز شاهد حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای هستیم.

حمزه اعتماد اضافه کرد: اقشار مختلف مردم شهرستان دیر امروز هفتم اسفندماه با شرکت خود در انتخابات پایبندی خود به ارزش‌ها را بیان کردند و نشان دادند که همواره پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان های آن هستند.

فرماندار شهرستان عسلویه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم پایتخت انرژی کشور، استقبال خوبی از انتخابات داشته‌اند و شاهد حضور گسترده‌ای در انتخابات هستیم.

عبدالله نادری اضافه کرد: صندوق‌های رای ویژه کارکنان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز در این منطقه برپا شده است و کارکنان صنعتی منطقه نیز حضوری گسترده در انتخابات داشتند.

عکاس: نساء کروندی