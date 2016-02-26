انتخابات در سراسر کشور تا ساعت ۲۱ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اتنخابات کشور اطلاعیه شماره ۳۳ خود را صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: ضمن تشکر از ملت شریف و همیشه در صحنه ایران و عرض خداقوت به کلیه دستاندرکاران برگزاری انتخابات در حوزههای انتخابیه سراسر کشور، با عنایت به تماسهای دریافتی مبنی بر درخواست تمدید مجدد مدت زمان اخذ رای به لحاظ حضور پرشور و گسترده مردم وظیفهشناس، با موافقت وزیر محترم کشور مستند به تبصره ۱ ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اخذ رای به مدت یک ساعت دیگر یعنی تا ساعت ۲۱ در سراسر کشور تمدید میگردد.
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