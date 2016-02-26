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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۰۴

اطلاعیه شماره ۳۳ ستاد انتخابات؛

انتخابات در سراسر کشور تا ساعت ۲۱ تمدید شد

انتخابات در سراسر کشور تا ساعت ۲۱ تمدید شد

ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه‌ای برگزاری انتخابات را تا ساعت ۲۱ تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اتنخابات کشور اطلاعیه شماره ۳۳ خود را صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: ضمن تشکر از ملت شریف و همیشه در صحنه ایران و عرض خداقوت به کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور، با عنایت به تماس‌های دریافتی مبنی بر درخواست تمدید مجدد مدت‌ زمان اخذ رای به لحاظ حضور پرشور و گسترده مردم وظیفه‌شناس، با موافقت وزیر محترم کشور مستند به تبصره ۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اخذ رای به مدت یک ساعت دیگر یعنی تا ساعت ۲۱ در سراسر کشور تمدید می‌گردد.

کد مطلب 3566804

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