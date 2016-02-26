امکان تمدید زمان انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات لرستان سید سعید شاهرخی در حاشیه حضور در ستاد انتخابات لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره اینکه مردم استان لرستان طی امروز با حضور پرشور خود در انتخابات حماسه دیگری را رقم زدند اظهار داشت: طی امروز با حضور مدیریت ارشد استان از سطح حوزه های انتخابیه مختلف استان بازدید هایی داشتیم که خوشبختانه روند برگزاری انتخابات بسیار مطلوب بود.

وی با بیان اینکه با توجه به حضور پرشور مردم در انتخابات زمان انتخابات در لرستان مانند سایر نقاط کشور تا ساعت ۲۱ تمدید شد عنوان کرد: از مردم شهرستانهای مختلف استان به خصوص خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت و الیگودرز تقاضا داریم که هر چه سریع تر به شعب اخذ رای مراجعه کرده و رای خود را به صندوق بی اندازند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان بیان داشت: با توجه به حضور پرشور مردم در انتخابات در شهرستانهای یاد شده امکان تمدید انتخابات در آنها با مجوز وزارت کشور وجود دارد.

شاهرخی همچنین به موضوع اخبار شمارش آرا در در استان بیان داشت: در این راستا کار اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و همچنین ستاد انتخابات اعلام می شود.