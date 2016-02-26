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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۰۴

فرماندار کردکوی:

حضور مردم در شعبه های اخذ رای کردکوی در حال افزایش است

حضور مردم در شعبه های اخذ رای کردکوی در حال افزایش است

کردکوی- فرماندار کردکوی گفت: گزارش های واصله از شعبه های اخذ رای حضور گسترده مردم را نشان می دهد و این حضور همچنان بیستر می شود.

مجتبی جمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رای گیری در تمامی شعبه های اخذ رای شهرستان کردکوی دایر است و حضور مردم نیز همچنان بیشتر می شود.

وی اظهار کرد: طبق گزارش های واصله از شعب های اخذ رای که حضور گسترده مردم را نشان می دهد، احتمالا برای دومین بار ساعت اخذ رای تمدید می شود.

جمالی با بیان اینکه تعرفه اضافی بین شعبه ها توزیع نشده است، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های از قبل انجام شده، تعرفه ها به اندازه کافی توزیع شده است و مشکلی از این بابت نداریم.

گفتنی است ۴۹ هزار و ۸۰۰ نفر واجد شرایط در شهرستان کردکوی و ۱۸۰ هزارنفر در حوزه غرب استان می توانند رای دهند. حدود دو هزار و ۲۷۳ نفر رای اولی در کردکوی و هشت هزار و ۳۰ نفر در سطح غرب استان برای نخستین بار پای صندوق های رای می روند.

کد مطلب 3566807

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